Kẻ giết nữ thần tượng bị kết án 16 năm tù

Tòa án Nhật Bản tuyên phạt Ishikawa Akira 16 năm tù vì sát hại nữ thần tượng Hirabayashi Sana. Trước đó, bị cáo đã đâm nạn nhân nhiều nhát vì mâu thuẫn tiền bạc và tình cảm.

Theo Taiwan News, tòa án Nhật Bản vừa tuyên phạt Ishikawa Akira (54 tuổi) mức án 16 năm tù giam vì tội giết người. Năm 2023, kẻ này đã gây ra vụ án rúng động khi giết nữ thần tượng 24 tuổi Hirabayashi Sana.

Theo bản án được tuyên ngày 10/11, hội đồng xét xử nhận định hành vi của Ishikawa Akira “mang tính cố ý, tàn bạo và gây hậu quả nghiêm trọng”, song vẫn xem xét một số yếu tố giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, không có tiền án tiền sự, và hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, không có chủ đích giết người từ trước.

Công tố viên đề nghị mức án 18-20 năm tù, cho rằng Ishikawa có chuẩn bị hung khí và cố ý sát hại nạn nhân. Phía bào chữa lập luận bị cáo bị kích động, mất kiểm soát nhất thời. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên 16 năm tù, thấp hơn đề nghị truy tố nhưng vẫn là mức án nặng.

Hình ảnh nữ thần tượng Hirabayashi Sana. Ảnh: @ririkahoshitani.

Truyền thông Nhật Bản cho biết Ishikawa Akira từng là nhân viên văn phòng, làm việc hơn 30 năm trước khi nghỉ hưu sớm. Sau khi nghỉ việc, ông ta sử dụng các trang web hẹn hò và cùng lúc duy trì mối quan hệ với bốn phụ nữ, trong đó có Hirabayashi Sana - nghệ danh Hoshitani Ririka, từng là thành viên một nhóm thần tượng ngầm.

Trong thời gian quen biết, Ishikawa đã chi toàn bộ số tiền hưu để chu cấp cho Sana, khoảng 60 triệu yên (tương đương 400.000 USD ) chỉ trong nửa năm. Nạn nhân thường xuyên đòi thêm tiền, thậm chí yêu cầu ông “đi làm thêm để có tiền”. Ishikawa cho rằng mình thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ, nhưng bị đối xử như một “máy rút tiền”, từ đó nảy sinh oán hận.

Tháng 2/2023, tại một khách sạn ở Tokyo, Ishikawa và Sana xảy ra tranh cãi. Trong lúc mất bình tĩnh, ông dùng dao đâm vào cổ nạn nhân ba nhát, khiến cô tử vong tại chỗ. Sau đó, Ishikawa bị bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo Yahoo Japan, Hirabayashi Sana 24 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ của nhóm nhạc Aoharu since2015. Người quản lý cũ của Hirabayashi Sana cho biết cô khao khát được làm thành viên của Nogizaka 46. Vì vậy, cô nỗ lực trau dồi kỹ năng ca hát, nhảy múa.