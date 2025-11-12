Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hailey nói về hôn nhân với Justin Bieber

  • Thứ tư, 12/11/2025 20:54 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Hailey Bieber chia sẻ cuộc hôn nhân với Justin Bieber từng trải qua nhiều sóng gió. Dù vậy, cô khẳng định cả hai vẫn đang cùng nhau vượt qua từng ngày.

Hồi tháng 7, Justin Bieber đã ẩn ý về việc đang trục trặc với vợ. Trong khi đó, theo Page Six, Hailey Bieber mới đây thừa nhận cuộc hôn nhân với ca sĩ Justin Bieber từng trải qua giai đoạn nhiều thử thách. Dù vậy, cô cũng khẳng định cả hai vẫn đang cùng nhau vượt qua từng ngày một.

Cụ thể, trong bài phỏng vấn mới đây, nữ người mẫu nói cô cảm thấy thoải mái với giai đoạn hiện tại của mối quan hệ, dù cuộc sống hôn nhân luôn chịu nhiều chú ý từ công chúng.

“Chúng tôi chỉ đang sống từng ngày một. Cả hai đều rất muốn bảo vệ con trai mình, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Dù vậy, những vấn đề trong cuộc sống của chúng tôi dường như luôn nhận được sự chú ý, nên chúng tôi sẽ đối mặt với từng thử thách khi nó đến”, Hailey Bieber nói.

Hailey Bieber cũng cho biết cô cảm thấy hài lòng với tổ ấm hiện tại và đang tận hưởng vai trò làm mẹ. “Không ai có thể chuẩn bị cho bạn cảm giác đó cho đến khi bạn tự mình trải qua. Nhưng giờ tôi cảm thấy sẵn sàng hơn nhiều nếu được làm mẹ lần nữa”, cô chia sẻ.

Hailey anh 1

Mối quan hệ giữa Justin và Hailey liên tục gây chú ý. Ảnh: @lilbieber.

Hồi tháng 7, Justin Bieber được cho là đã ẩn ý về những khó khăn trong hôn nhân qua album Swag. Cụ thể, ca khúc Walking Away chứa lời tự sự: “Em à, chúng ta nên dừng lại trước khi nói ra điều tệ hại... Có lẽ ta nên tạm xa nhau một thời gian để nhớ lại lòng bao dung”.

Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai có lẽ đã được cải thiện hơn. Gần đây, Justin Bieber gây chú ý khi cùng bà xã Hailey tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 của Kendall Jenner. Nam ca sĩ sau đó chia sẻ tấm hình ngọt ngào chụp cùng vợ lên mạng xã hội.

Hồi tháng 9, Bieber được công bố là nghệ sĩ chính của lễ hội âm nhạc Coachella 2026 với thù lao hơn 10 triệu USD - mức cao nhất trong lịch sử sự kiện, vượt qua các tên tuổi như Beyoncé, Lady Gaga hay The Weeknd.

Nguồn tin từ Rolling Stone cho biết Bieber tự đàm phán hợp đồng mà không thông qua công ty đại diện. Tờ báo trên gọi đây là “một bước đi táo bạo thể hiện mong muốn kiểm soát sự nghiệp”.

Vé của cả hai cuối tuần Coachella 2026 đã bán hết chỉ trong vài giờ, và buổi biểu diễn của Bieber được hứa hẹn là “một màn trình diễn mang tính biểu tượng của thế hệ”.

Minh An

Hailey Justin Bieber Lady Gaga Justin Bieber ca sĩ giải trí

