Bình Bồng Bột: 'Tôi không ngờ doanh thu phim thấp như vậy'

Đạo diễn "Phá đám: Sinh nhật mẹ" nói cảm thấy áy náy với nhà đầu tư khi phim thua lỗ, khó để hoàn vốn. Anh coi đây là bài học lớn và sẽ cải thiện trong những dự án sau này.

Thành quả doanh thu khó tin của điện ảnh nội địa năm qua đã mở ra cơ hội chạm ngõ điện ảnh cho không ít nhà làm phim “tham vọng nhưng đang phải đợi thời”. Và trong số đó, Nguyễn Thanh Bình - người được biết đến với bút danh Bình Bồng Bột, và cũng là biên kịch của Mai hay Em và Trịnh - có lẽ là cái tên được chờ đợi nhất.

Nhiều lần chấp bút cho người khác nhưng là lần đầu viết cho chính mình, Nguyễn Thanh Bình cho thấy không ít tham vọng lẫn tâm huyết trong “chuyến tàu” Phá đám: Sinh nhật mẹ. “Cả cuộc đời tôi đi làm đã dồn cả vào phim này. Danh sách những nhà đầu tư còn có ba mẹ, bạn bè và những người thân đã chắt chiu từng đồng cho mình”, anh nói.

Dù vậy, kết quả phòng vé của tác phẩm lại không được như kỳ vọng, đứng trước nguy cơ lỗ nặng. Nguyễn Thanh Bình cũng nhanh chóng thông báo phim sẽ rời rạp vào ngày 17/11, tức chỉ kéo dài đúng 18 ngày - một hành trình đầy ngắn ngủi.

Trước khi gói ghém lại Phá đám: Sinh nhật mẹ để bắt đầu một hành trình sáng tạo mới, Nguyễn Thanh Bình có cuộc gặp với Tri Thức - ZNews, nhìn lại khoảng thời gian đầy biến động vừa qua.

“Tôi rất áy náy với nhà đầu tư”

- Phá đám: Sinh nhật mẹ có hành trình chỉ bằng 2/3 một dự án thông thường. Anh cũng thông báo thời điểm phim rời rạp ngay từ sớm. Lý do là gì?

- “Định ra rạp nhưng phim hết chiếu mất rồi” là câu nói mà nhiều nhà làm phim rất sợ. Chúng tôi ấn định ngày rời rạp để bớt phải nghe câu đó.

Phim chắc chắn sẽ rời đi sau ít ngày nữa. Cảm giác lớn nhất là áy náy. Tôi áy náy với những nhà đầu tư đã rót tiền cho mình làm bộ phim đầu tay. Doanh thu rạp chưa như kỳ vọng, khiến phim còn một chặng đường dài nữa mới hòa vốn. Tôi cảm thấy mình nợ tất cả một ân tình lớn. Danh sách những nhà đầu tư còn có ba mẹ, bạn bè và những người thân đã chắt chiu từng đồng chỉ để “cho Bình làm cái phim của nó”.

Và vì áy náy nên tôi phải hành động. Tôi phải tự đặt ra một cái deadline cho phim, với hy vọng kéo được những người còn đang phân vân ra rạp. Vì nếu tôi không làm gì thì với hàng loạt phim đang đợi ra rạp như hiện tại, Phá đám: Sinh nhật mẹ sẽ rất dễ rơi vào kịch bản “tưng bừng khai trương, âm thầm đóng cửa”.

- Hỏi thật, cảm xúc của anh hiện tại thế nào?

- Tôi không ngờ doanh thu phim thấp vậy. Nhưng tôi cũng không ngờ bộ phim được yêu thương đến vậy. Được yêu mà doanh thu vẫn thấp. Coi có black comedy (PV: hài đen) không chứ(cười).

Nhìn phòng vé luận anh hùng là đúng, nhưng không phải tất cả. Bất chấp doanh thu chưa như kỳ vọng, bộ phim đã tạo nên một vài kỳ tích nho nhỏ, ví dụ như việc kéo được những người chưa từng ra rạp ra rạp, hay không ít người có chuyên môn cũng khen phim.

Phá đám: Sinh nhật mẹ sẽ rời rạp vào ngày 17/11.

- Còn những nhà đầu tư thì sao, họ phản hồi thế nào?

- Tôi chưa nhận được một phản hồi tiêu cực nào, vì phim vẫn đang chiếu. Vài nhà đầu tư nói tôi phải cố lên, thua keo này bày keo khác, phải lấy tinh thần làm phim thứ hai. Tôi giãy nảy lên: “Khoan anh chị ơi, phim mình chưa thua mà”. Hãy để cho tôi được nuôi hy vọng tới ngày chiếu cuối cùng.

- Có vẻ nhà đầu tư rất cảm thông cho anh. Vậy nếu nói áp lực hoàn vốn của anh cũng không quá lớn, thế có đúng?

- Áp lực chứ! Nó không chỉ là tiền của nhà đầu tư, mà còn là tiền của bản thân nữa. Bao nhiêu năm đi làm, bao nhiêu năm viết kịch bản, cả cuộc đời tôi đi làm đã dồn cả vào phim này mà.

Nhưng đây là áp lực mà tôi chọn. Tôi vẫn tin bộ phim có thể tạo ra kỳ tích dù nhiều người nói niềm tin của tôi là kỳ cục.

- Gọi đứa con tinh thần của mình là thất bại có vẻ hơi nặng nề, nhưng thực ra không ít đạo diễn đã nói như thế khi phim lỗ nặng. Còn anh thì sao, anh sẽ gọi Phá đám: Sinh nhật mẹ là gì?

- Đạo diễn đâu có gán danh xưng cho phim mình. Anh là khán giả, anh thử gọi xem.

- Tôi thấy nó không thảm họa, và có những điểm khá được để tin là anh có thể làm phim sau hay hơn.

- Vậy ta hãy gọi nó là “niềm hy vọng”.

“Tôi không biết công thức làm phim ăn khách”

- Về việc lấy cảm hứng từ Hạnh phúc của một tang gia, nhiều người nói phim chưa ra được cái chất đó, anh nghĩ sao?

- Họ đều đúng cả. Bởi vì phim chỉ lấy cảm hứng từ đoạn trích trong sách giáo khoa, chứ không hề dựa trên câu chuyện hay bất kỳ tình tiết nào. Và văn phong của Vũ Trọng Phụng - “ông vua phóng sự đất Bắc” - rõ ràng là một thứ “hài đen” nhuần nhị nhất.

- Và Phá đám: Sinh nhật mẹ cũng khác nhiều với những kịch bản trước đây anh chấp bút, như Mai hay Em và Trịnh. Điều đó đến từ đâu?

- Mai hay Em và Trịnh đều là kịch bản mà tôi làm việc trên tư cách cá nhân. Với Phá đám: Sinh nhật mẹ, chúng tôi làm việc theo nhóm. Tôi rất vui khi nhiều người khen kịch bản độc đáo và điên rồ. Mỗi một biên kịch chỉ có chừng ấy chuyện để kể, nhưng khi làm việc cùng nhau, họ có cơ hội đi xa hơn.

Câu chuyện của phim được đánh giá thú vị nhưng còn nhiều vụng về.

- Nhưng là một phim đầu tay, không phải theo công thức đã ăn khách thì sẽ an toàn hơn sao? Hiện nay, chắc anh biết, nhiều phim dở vẫn thắng nhờ hợp thị hiếu, và thị trường cũng khá dè dặt với sự táo bạo.

- Tôi không biết công thức làm phim ăn khách. Nếu có, tôi đã làm theo để không phải áy náy với nhà đầu tư đã thương mình. Nhưng thực tế là trong ngành phim, không ai biết cách để làm phim ăn khách cả. Nên thay vì loay hoay, tôi đã chọn làm một bộ phim tốt nhất có thể trong khả năng của mình.

- Điều gì khiến anh không nhận mình là đạo diễn dù rõ ràng bản thân cầm trịch dự án?

- Ở nước ngoài, người ta ghi là “a film by”, nghĩa là bộ phim được làm bởi ông đạo diễn. Về Việt Nam, nó bị dịch thành “một bộ phim của”, riết rồi sai thành đúng.

Bộ phim không phải là của ông đạo diễn, nó là của nhà đầu tư, nhà sản xuất, biên kịch, diễn viên, ê-kíp và cuối cùng là của… ông trời. Đạo diễn chỉ đóng một vai trò (dù quan trọng) trong bộ phim. Tôi dùng từ “giám chế” vì sợ bị gán là “một bộ phim của đạo diễn Bình”. Vả lại, tôi thấy từ này rất hay, tại sao mình không dùng.

“Tôi không thêm anh Ngọc Sơn vào để bán vé”

- Ngọc Sơn xuất hiện khá ngắn ngủi. Có phải đó là yếu tố được thêm vào để truyền thông? Chắc anh cũng đọc được những bình luận trái chiều về việc cảnh của anh Sơn không ăn nhập lắm.

- Trong kịch bản, ban nhạc của dì Ba có một ông trung niên hát nhái giọng của anh Ba Ngọc Sơn, và vì ông ta mê Michael Jackson nên lấy nghệ danh là Giắc Sơn. Ở miền Tây có vô số những danh ca miệt vườn hát nhái các ca sĩ nổi tiếng như vậy. Nên tôi mời anh Ba Ngọc Sơn đóng vai Giắc Sơn. Tôi còn nói: “Anh Sơn ơi, anh đang nhập vai một nhân vật nhái giọng Ngọc Sơn, nên anh không được phép hát hay”. Tôi mời Ngọc Sơn vào dự án này vì anh là nhân vật, không phải để bán vé.

Còn về yếu tố bán vé, thực ra dự án ban đầu có ngôi sao phòng vé đàng hoàng đó chứ. Song có nhiều ngôi sao "hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều". Bộ phim thực sự có số phận riêng của nó. Nhưng khi phim ra rạp, nhìn lên màn ảnh, tôi thấy tất cả các nhân vật của mình đã hiện lên sống động.

Phim hiện dát túi 5,5 tỷ đồng .

- Bài học từ dự án lần này?

- Bài học lớn nhất của tôi là phải chọn ê-kíp kỹ lưỡng hơn. Chúng tôi cần phải phỏng vấn để xem ai là người thực sự yêu nghệ thuật. Nếu bạn làm nghệ thuật mà không yêu, chỉ cố hoàn thành xong công việc rồi về, bạn đang bất công với tác phẩm.

Một vở kịch, một bộ phim có thể cứu một người khỏi quyết định hủy mình, và có sức sống mãnh liệt hơn những người tạo ra nó. Từng thành viên phải tự hào và đắm chìm trong thời gian tạo ra sản phẩm.

Ngoài ra, tôi cũng phải biết chậm lại, phải biết chờ đợi. Mặc dù thời gian trên set rất căng thẳng, gấp rút, nhưng mình hoàn toàn không thể tác động thô bạo, mà phải chờ. Trước đây, tôi là người rất vội vàng, làm gì cũng ào ào.

- Anh có nhắc đến việc “không thể tác động thô bạo, phải kiên nhẫn, chậm lại”. Bài học đó xuất phát từ tình huống cụ thể nào, hay anh có lỡ làm tổn thương ai vì sự vội vàng của mình?

Tôi có làm tổn thương vài người chứ, nhưng chính tôi cũng bị tổn thương vậy. Và đó là điều không nên chút nào. Chúng ta làm phim để chữa lành, vậy mà chính chúng ta bị thương thì đâu có được.

- Sau cùng, có điều gì khiến anh hối tiếc?

- Tôi tiếc vì phim ra rạp vào thời điểm thấp điểm chung của thị trường. Đây có thể là bài học để tôi nghiên cứu thị trường kỹ hơn trong lần sau. Còn lại, bộ phim đã tràn ngập sự yêu thương và lòng biết ơn rồi.