Lý do Phương Oanh bùng nổ

Phân cảnh đối chất giữa Mỹ Anh và “tiểu tam” trong "Gió ngang khoảng trời xanh" gây chú ý. Với cảnh này, Phương Oanh có màn trình diễn thuyết phục sau thời gian bị hoài nghi.

Hơn mười năm kể từ khi rẽ hướng sang nghiệp diễn xuất, Phương Oanh giờ đây đã trở thành cái tên quen thuộc với khán giả, đặc biệt là những người yêu phim truyền hình giờ vàng. Từ Quỳnh Búp Bê (2018) đến các series gần hơn như Cô gái nhà người ta (2020) hay Hương vị tình thân (2021-2022), cô đều để lại dấu ấn riêng. Tiếc rằng, nữ diễn viên đã có khoảng thời gian vắng bóng khá dài, khiến không ít người tiếc nuối.

Gió ngang khoảng trời xanh, vì thế, nhận được nhiều sự chú ý khi đánh dấu màn tái xuất của Phương Oanh sau bốn năm. Bộ phim còn quy tụ dàn gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng như Doãn Quốc Đam, Lam Phương, Việt Hoa, Quỳnh Kool…

Thực chất, tác phẩm của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh mang đến cho Phương Oanh không ít thử thách. Phần lớn hành trình, cô liên tục đối mặt với những ý kiến trái chiều về diễn xuất, nhận về nhiều hoài nghi. Thế nhưng, màn thể hiện xuất thần trong tập 39 đã phần nào giúp nữ diễn viên lấy lại sự công nhận.

Vai diễn nhận nhiều ý kiến trái chiều

Được remake từ bộ phim Trung Quốc 30 chưa phải là hết, Gió ngang khoảng trời xanh kể về cuộc sống của ba người phụ nữ ngoài tuổi 30: Mỹ Anh (Phương Oanh), Kim Ngân (Việt Hoa) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool). Trong đó, tuyến nhân vật Mỹ Anh - người phụ nữ tận tụy, luôn gồng mình gìn giữ hạnh phúc gia đình - nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Ngay từ những tập đầu, Mỹ Anh hiện lên như hình mẫu người phụ nữ chịu thương chịu khó. Ở nhà, cô chỉn chu mọi thứ cho Hải Đăng (Doãn Quốc Đam), đồng thời chăm lo cho con trai từng bữa ăn, giấc ngủ. Trên công ty, cô còn là “quân sư” đứng sau thành công của chồng - giám đốc một công ty tổ chức sự kiện.

Cuộc hôn nhân của họ từng là niềm mơ ước của bạn bè. Thế nhưng, với quan niệm rằng chỉ cần gia đình yên ấm thì mọi hy sinh đều xứng đáng, Mỹ Anh dần bị cuốn vào những toan tính mệt mỏi. Cũng từ đó, khi có người thứ ba xen vào, cặp đôi bắt đầu xuất hiện những rạn nứt.

Cả Phương Oanh và Doãng Quốc Đam đều gây tranh cãi trong "Gió ngang khoảng trời xanh".

Thực chất, ở những tập đầu tiên, màn trình diễn của Phương Oanh nhận về không ít ý kiến trái chiều, khiến nhiều khán giả cho rằng cô đã phần nào đánh mất phong độ sau thời gian vắng bóng.

Nữ diễn viên bị nhận xét là nhả chữ quá trau chuốt, khẩu hình cứng, khiến lời thoại thiếu tự nhiên, nặng tính trình diễn. Trong các phân cảnh tâm lý - đặc biệt khi rơi vào thế khó xử trước những lời chất vấn của chồng - biểu cảm gương mặt của cô bị cho là đơ, hời hợt, chưa truyền tải trọn vẹn sự phức tạp nội tâm của nhân vật.

Sự kết hợp giữa Phương Oanh và Doãn Quốc Đam cũng được cho là lệch nhịp. Trong những phân đoạn đời thường, cả hai chưa tạo được chemistry cần thiết; sự kết nối cảm xúc giữa họ thiếu tự nhiên, đôi lúc gượng gạo. Các cảnh vợ chồng mâu thuẫn cũng tạo cảm giác làm lố, thiếu mượt mà.

Chưa kể, nhân vật của Phương Oanh bị cho là thiếu nhất quán, phi logic trong phát triển tâm lý. Ban đầu, Mỹ Anh được khắc họa như mẫu phụ nữ hiện đại, độc lập, biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Nhưng càng về sau, cô lại trở nên ngây thơ, thiếu nhạy cảm, không nhận ra mối quan hệ mập mờ giữa chồng và Linh (Lan Phương) dù có nhiều dấu hiệu cảnh báo. Việc mời Linh về nhà ăn cơm hay nhờ chồng giúp chuyển nhà khiến khán giả cho rằng biên kịch đã sai lệch tâm lý nhân vật.

Thêm vào đó, khi bị so sánh với nhân vật gốc, Mỹ Anh bị chê là thiếu chiều sâu, đánh mất tinh thần nguyên tác. Nếu Cố Giai trong bản Trung Quốc là hình mẫu phụ nữ thông minh, bản lĩnh, thì bản Việt lại trở thành người luồn cúi, dựa dẫm quan hệ, thậm chí lợi dụng con trai để tiếp cận giới thượng lưu. Chi tiết Mỹ Anh ép con chơi pickleball chỉ để làm quen người quyền thế càng khiến nhân vật hứng nhiều chỉ trích.

Phân đoạn đầy ngoạn mục

Gần ba tháng trôi qua, với không ít khoảnh khắc gượng gạo, hời hợt, Gió ngang khoảng trời xanh tưởng như sẽ trở thành “cú vấp” của Phương Oanh trong lần trở lại màn ảnh nhỏ. Thế nhưng, màn thể hiện của cô ở tập 39 - trong phân cảnh đối chất với kẻ thứ ba được khán giả mong đợi từ lâu - lại mang đến một trải nghiệm tốt đến bất ngờ, thậm chí có thể xem là đầy ngoạn mục.

Màn dằn mặt "tiểu tam" gây sốt của Phương Oanh.

“Tôi cho cô 5 phút để trình bày”, nhân vật của Phương Oanh mở đầu cuộc trò chuyện. Một cuộc hôn nhân bị xen vào, trong khoảnh khắc lẽ ra cả hai đều phải mất bình tĩnh: từ người phải giành lại thứ quý giá nhất của mình, đến kẻ bị phát hiện mon men cướp đi thứ quý giá nhất của người khác. Và ở đó, người tạm thời giữ được sự bình tĩnh đã trở thành kẻ thắng thế.

Mỹ Anh - với vị thế là người chủ động hơn, bày ra tỳ tỷ cái bẫy để dằn mặt đối thủ - đã chinh phục khán giả bằng những câu thoại sắc bén, bẻ gãy những lý lẽ chống trả mà kẻ thứ ba đưa ra. Chính sự bình tĩnh đến ngạc nhiên, cùng thế trên cơ của nhân vật đã mang đến cho người xem cảm giác thích thú, nhất là khi kẻ bị áp đảo vốn là kiểu nhân vật “tiểu tam điển hình” của khán giả màn ảnh nhỏ.

Diễn xuất của Phương Oanh, về căn bản, vẫn phảng phất màu sắc khiến cô nhận ý kiến trái chiều thời gian qua - từ sự chau chuốt đến mức thiếu tự nhiên trong cách nhả thoại, đến lối biểu cảm dễ đoán. Tuy nhiên, may mắn là cách thể hiện này lại khá phù hợp với không khí của một buổi đối chất, của một kẻ đang gồng mình, cố gắng thể hiện bản thân “bề trên” dù đã vụn vỡ. Cũng vì thế, hiệu quả cảm xúc của cảnh đạt đến độ chân thực và thuyết phục, đủ sức chinh phục khán giả.

Cảnh Mỹ Anh đau khổ khi về nhà.

Ngoài ra, phân đoạn sau màn đối chất ấy - khi cô kìm nén nỗi đau trước người chồng phản bội - cũng có thể xem là một cảnh khá tròn trịa, vượt lên so với nhiều lần thể hiện trước đó trong phim. Ở khoảnh khắc ấy, Phương Oanh cho thấy rõ sự chuyển biến tâm lý: từ việc cố giữ bình tĩnh để “đánh tín hiệu” rằng mình đã biết mọi chuyện, đến khi bước vào phòng tắm, vỡ òa trong nỗi đau bị phản bội.

Thực chất, phân đoạn này hoàn toàn có thể chạm đến cảm xúc khán giả hơn nếu đạo diễn tiết chế đôi chút, không quá tham vọng đẩy mọi thứ lên cao trào. Dẫu vậy, cả hai cảnh trên vẫn có thể xem là những điểm nhấn ấn tượng của Phương Oanh, cho thấy cô vẫn còn nhiều khía cạnh để tiếp tục khai thác.