Bạn gái giúp Gyokeres hồi sinh

  • Chủ nhật, 10/5/2026 19:00 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Phong độ của Viktor Gyokeres thay đổi ngoạn mục sau khi nối lại quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Ines Aguiar.

Gyokeres hồi sinh phong độ sau khi tái hợp bạn gái.

Bản hợp đồng trị giá 64 triệu bảng từng gặp không ít khó khăn trong việc thích nghi với môi trường tại Emirates. Tuy nhiên, anh hồi sinh tương đối ấn tượng với 6 pha lập công trong 12 lần ra sân gần nhất.

Hiện tại, Gyokeres trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mikel Arteta, giúp đội bóng nuôi hy vọng giành cú đúp danh hiệu lịch sử tại Ngoại hạng Anh và Champions League.

Lý do đằng sau sự thăng hoa này được cho là việc tái hợp với bạn gái cũ. Cặp đôi từng chia tay vào mùa hè năm ngoái khi Gyokeres quyết định rời Bồ Đào Nha để tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp tại London.

Theo TV Guia, cả hai kết nối lại sau một thời gian xa cách. Aguiar xuất hiện trên khán đài cổ vũ trong trận đấu với Mansfield tại FA Cup hôm 07/03 và tiếp tục có mặt khi bạn trai lập cú đúp trong cuộc đối đầu Fulham ngày 2/5. Việc ổn định cuộc sống cá nhân giúp tiền đạo 27 tuổi lấy lại sự tự tin và bản năng ghi bàn sắc bén.

Sự ủng hộ từ Aguiar là động lực lớn cho Gyokeres trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Arsenal sẽ lần lượt đối đầu với West Ham (10/5) và Burnley (19/5), sau đó sẽ hoàn tất vòng đấu cuối của Ngoại hạng Anh gặp Crystal Palace ngày 24/5.

Nếu duy trì mạch thắng, "Pháo thủ" sẽ chạm tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi. Sau đó, tâm điểm sẽ đổ dồn vào trận chung kết Champions League với PSG tại Budapest ngày 30/05.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Arsenal đã đúng khi đặt cược vào Gyokeres?

Tiền đạo người Thụy Điển, Viktor Gyökeres tạo dấu ấn toàn diện, trở thành điểm tựa giúp Arsenal vượt qua thời khắc quyết định ở Champions League.

07:10 6/5/2026

Một cú chạm, định đoạt cả Arsenal

Khi Champions League bước vào đoạn khắc nghiệt nhất, trận Arsenal-Atletico Madrid có thể không được quyết định bởi chiến thuật, mà bởi một cú chạm của Gyokeres hoặc Alvarez.

18:00 5/5/2026

Hai mặt phong độ của bom tấn 75 triệu euro

Tiền đạo Viktor Gyokeres gây chú ý tại Champions League mùa giải năm nay khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn rõ ràng.

08:27 30/4/2026

Huy Trưởng

Gyokeres Gyokeres

