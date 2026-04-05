Bạn gái Bellingham diện bikini nóng bỏng

Người đẹp Ashlyn Castro tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải loạt ảnh bikini đầy cuốn hút trên trang cá nhân.

Hình ảnh gây chú ý của bạn gái Bellingham.

Trong bộ ảnh mới, cô nàng diện bikini đỏ nổi bật, kết hợp áo khoác mỏng trễ vai tông cam, tạo nên hình ảnh vừa gợi cảm vừa tinh tế giữa khung cảnh biển xanh thơ mộng.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã thu hút gần 40.000 lượt thích cùng hàng loạt bình luận khen ngợi từ người hâm mộ, với những mỹ từ như "hoàn hảo", "quá đẹp" hay "đẳng cấp".

Ashlyn vốn là một influencer có sức ảnh hưởng lớn với hơn 660.000 người theo dõi. Không chỉ gây chú ý bởi sắc vóc, cô còn được đánh giá cao nhờ phong cách thời trang hiện đại, quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch.

Chuyện tình giữa Ashlyn và Jude Bellingham bắt đầu từ năm 2024 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Tiền vệ của Real Madrid được cho là rất nghiêm túc trong mối quan hệ khi sớm giới thiệu bạn gái với gia đình. Ashlyn từng xuất hiện tại sân Bernabeu, ngồi cùng bố mẹ của ngôi sao người Anh để cổ vũ anh thi đấu.

Kể từ đó, cặp đôi ngày càng gắn bó. Trên khán đài, Ashlyn nhiều lần xuất hiện trong chiếc áo đấu Real Madrid mang tên Bellingham, thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho bạn trai.

Không chỉ là hậu phương vững chắc, Ashlyn còn trở thành một trong những nàng WAGs nổi bật nhất làng bóng đá châu Âu hiện tại với vẻ đẹp, phong cách và sức ảnh hưởng cùng hội tụ.

