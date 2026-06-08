VTV đẩy mạnh hệ sinh thái World Cup 2026

Sức hút của World Cup 2026 được VTV Nam Bộ kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp với hàng triệu khán giả thông qua hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng.

World Cup 2026 sắp khởi tranh.

Ngày 8/6, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) tổ chức tọa đàm "Biến sức nóng World Cup thành doanh thu và giá trị thương hiệu", thu hút hơn 150 đại diện doanh nghiệp, chuyên gia truyền thông, marketing và các đối tác tham dự.

Tại sự kiện, các diễn giả nhận định FIFA World Cup 2026 sẽ là một trong những sự kiện thể thao có sức ảnh hưởng lớn nhất hành tinh. Giải đấu lần đầu có sự góp mặt của 48 đội tuyển, diễn ra với 104 trận đấu tại Mỹ, Canada và Mexico.

Đại diện VTV Nam Bộ cho biết đơn vị đang xây dựng hệ sinh thái nội dung toàn diện xoay quanh World Cup 2026 trên nhiều nền tảng nhằm gia tăng trải nghiệm cho người hâm mộ và mở rộng cơ hội đồng hành cho các thương hiệu.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là toàn bộ các trận đấu trên VTV9 và VTV10 sẽ được bình luận theo phong cách Nam Bộ. Đội ngũ 12 bình luận viên đã được tuyển chọn và đào tạo chuyên biệt để phục vụ dự án World Cup.

Bên cạnh hoạt động phát sóng, VTV Nam Bộ dự kiến triển khai 4 khu fanzone tại TP.HCM. Đây sẽ là nơi người hâm mộ theo dõi các trận đấu, giao lưu và tham gia các hoạt động tương tác trong suốt thời gian giải đấu diễn ra.

Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, cho biết việc đồng hành cùng World Cup không chỉ giới hạn trên các kênh truyền hình mà còn được kết nối với toàn bộ hệ sinh thái nội dung của VTV.

Theo ban tổ chức, các gói hợp tác được xây dựng với nhiều mức ngân sách và hình thức tham gia khác nhau nhằm tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tiếp cận cơ hội quảng bá trong mùa World Cup 2026.

VTV Nam Bộ kỳ vọng giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ không chỉ mang đến bầu không khí bóng đá sôi động mà còn tạo thêm giá trị cho các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu và kết nối cộng đồng người hâm mộ.