Người hâm mộ Việt Nam sẽ được theo dõi trọn vẹn FIFA World Cup 2026 trên đa nền tảng của VTV.

VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam. Theo đó, VTV nắm giữ quyền khai thác toàn diện trên nhiều nền tảng, bao gồm truyền hình, phát thanh, thiết bị di động, internet và trình chiếu công cộng.

FIFA World Cup 2026 là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, tổng cộng 104 trận đấu, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Với việc sở hữu bản quyền, VTV sẽ mang đến cho khán giả trong nước cơ hội theo dõi đầy đủ các trận đấu cũng như các nội dung liên quan.

Ông Jean-Christophe Petit, Giám đốc Quan hệ Đối tác Truyền thông FIFA, cho biết FIFA đánh giá cao việc đạt được thỏa thuận sớm với VTV. Điều này giúp hai bên có thêm thời gian chuẩn bị để lan tỏa sức hút, quy mô và cảm xúc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến người hâm mộ Việt Nam. Theo FIFA, hiện đã có 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền World Cup 2026.

Trên hệ thống truyền hình, VTV sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu, cùng lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình tổng hợp. Ngoài ra, nhà đài còn sản xuất 9 chương trình đồng hành, phủ sóng nhiều khung giờ nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khán giả.

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc thường trực VTV, khẳng định đơn vị đã có sự chuẩn bị đồng bộ về công nghệ và nội dung. Với kinh nghiệm triển khai các sự kiện thể thao lớn, VTV hướng tới mang đến trải nghiệm trọn vẹn và chất lượng cao cho người xem.

Bên cạnh truyền hình, VTV cũng chú trọng phát triển nền tảng số. Khán giả có thể xem trực tiếp, xem lại và theo dõi video theo yêu cầu trên internet và thiết bị di động. Nội dung World Cup 2026 cũng sẽ được mở rộng trên hệ sinh thái mạng xã hội theo thỏa thuận với FIFA.

Đáng chú ý, VTV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm quyền trình chiếu công cộng. Nhà đài có thể trực tiếp tổ chức hoặc cấp phép cho các đối tác triển khai các điểm xem bóng đá tập trung như fan zone, nhà hàng, rạp chiếu phim hay các địa điểm công cộng.

Theo kế hoạch, VTV sẽ kết hợp các sự kiện xem bóng đá với hoạt động biểu diễn, hướng đến nhóm khán giả trẻ và tạo không khí lễ hội sôi động trong suốt mùa hè World Cup 2026.

Với sự chuẩn bị sớm và hệ thống khai thác đa nền tảng, FIFA World Cup 2026 trên VTV được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn lớn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.