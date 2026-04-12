Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quyết định lịch sử của Brazil ở World Cup 2026

  • Chủ nhật, 12/4/2026 07:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Carlo Ancelotti không loại trừ khả năng triệu tập trở lại trung vệ 41 tuổi Thiago Silva cho kỳ World Cup 2026.

Silva có cơ hội trở lại tuyển quốc gia.

Silva không còn góp mặt ở đội tuyển Brazil kể từ sau thất bại trước Croatia tại tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, với việc kỳ World Cup tiếp theo đang cận kề, Ancelotti cho thấy ông sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm nếu họ vẫn duy trì phong độ cao.

Phát biểu với báo chí, Ancelotti khẳng định: “Tôi không bao giờ nhìn vào ngày sinh trên hộ chiếu. Tất cả cầu thủ Brazil đều có thể mơ ước được vào danh sách dự World Cup. Không quan trọng nếu cậu ấy 41 tuổi. Nếu xứng đáng có mặt tại giải đấu, Silva sẽ tham dự. Hãy nhìn Paolo Maldini, người đã gần 39 tuổi khi giành Champions League, hoặc Luka Modric, người hiện tại đã 40 tuổi”.

Không chỉ đánh giá cao chuyên môn, HLV Ancelotti còn tin rằng Silva sở hữu tư duy chiến thuật và tố chất lãnh đạo để trở thành một HLV trong tương lai. Trung vệ này hiện đã bắt đầu chuẩn bị cho sự nghiệp cầm quân sau khi giải nghệ.

Nếu triệu tập Silva, Brazil sẽ sở hữu cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử từng góp mặt tại một kỳ World Cup. Kỷ lục trước đó thuộc về Dani Alves (39 tuổi 210 ngày) tại World Cup 2022.

Trong bối cảnh đội tuyển Brazil đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, sự xuất hiện của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Silva có thể mang lại giá trị lớn về bản lĩnh và sự ổn định, đặc biệt ở các trận đấu loại trực tiếp.

Highlights Brazil 3-1 Croatia Sáng 1/4, tuyển Brazil đánh bại Croatia với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu quốc tế.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

thiago silva Luka Modric Brazil thiago silva ancelotti

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

Đọc tiếp

CĐV Arsenal đòi sa thải HLV Arteta

3 giờ trước 06:31 12/4/2026

Bầu không khí tại sân Emirates trở nên căng thẳng sau khi Arsenal bất ngờ để thua 1-2 trước Bournemouth ở vòng 32 Premier League hôm 11/4.

Kante ghi siêu phẩm

3 giờ trước 06:31 12/4/2026

Fenerbahce tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến thắng đậm 4-0 trước Kayserispor ở vòng 29 rạng sáng 12/4.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý