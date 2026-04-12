Quyết định lịch sử của Brazil ở World Cup 2026

HLV Carlo Ancelotti không loại trừ khả năng triệu tập trở lại trung vệ 41 tuổi Thiago Silva cho kỳ World Cup 2026.

Silva có cơ hội trở lại tuyển quốc gia.

Silva không còn góp mặt ở đội tuyển Brazil kể từ sau thất bại trước Croatia tại tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, với việc kỳ World Cup tiếp theo đang cận kề, Ancelotti cho thấy ông sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm nếu họ vẫn duy trì phong độ cao.

Phát biểu với báo chí, Ancelotti khẳng định: “Tôi không bao giờ nhìn vào ngày sinh trên hộ chiếu. Tất cả cầu thủ Brazil đều có thể mơ ước được vào danh sách dự World Cup. Không quan trọng nếu cậu ấy 41 tuổi. Nếu xứng đáng có mặt tại giải đấu, Silva sẽ tham dự. Hãy nhìn Paolo Maldini, người đã gần 39 tuổi khi giành Champions League, hoặc Luka Modric, người hiện tại đã 40 tuổi”.

Không chỉ đánh giá cao chuyên môn, HLV Ancelotti còn tin rằng Silva sở hữu tư duy chiến thuật và tố chất lãnh đạo để trở thành một HLV trong tương lai. Trung vệ này hiện đã bắt đầu chuẩn bị cho sự nghiệp cầm quân sau khi giải nghệ.

Nếu triệu tập Silva, Brazil sẽ sở hữu cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử từng góp mặt tại một kỳ World Cup. Kỷ lục trước đó thuộc về Dani Alves (39 tuổi 210 ngày) tại World Cup 2022.

Trong bối cảnh đội tuyển Brazil đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, sự xuất hiện của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Silva có thể mang lại giá trị lớn về bản lĩnh và sự ổn định, đặc biệt ở các trận đấu loại trực tiếp.

