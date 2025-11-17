Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự tại TP.HCM

Chiều 17/11, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi lễ.
|
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho ông Dương Trọng Hiếu (bên phải) và ông Võ Văn Dũng. Ảnh: Việt Dũng.
Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Minh đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Dương Trọng Hiếu sinh năm 1976, quê quán TP Đà Nẵng. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.
Ông Võ Văn Dũng sinh năm 1974, quê quán TP.HCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị.
“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.
Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.