Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự tại TP.HCM

Ban Bí thư chuẩn y ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 17/11, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi lễ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho ông Dương Trọng Hiếu (bên phải) và ông Võ Văn Dũng. Ảnh: Việt Dũng.

Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Minh đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Dương Trọng Hiếu sinh năm 1976, quê quán TP Đà Nẵng. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Võ Văn Dũng sinh năm 1974, quê quán TP.HCM. Ông có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị.