Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa làm Phó Bí thư Thành ủy Huế

  • Chủ nhật, 16/11/2025 10:54 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - được Ban Bí thư điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 15/11, Thành uỷ TP Huế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đại điện Ban Tổ chức Trung ương công bố, trao quyết định điều động, chỉ định nhân sự chủ chốt của TP Huế.

Theo đó, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Pho Bi thu Hue anh 1

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế cho ông Nguyễn Khắc Toàn. Ảnh: Ngọc Minh

Đồng thời, Ban Bí thư có quyết định cho ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế đương nhiệm - thôi giữ các chức vụ này để điều động, chỉ định giữ chức vụ mới.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (SN 1970, quê Khánh Hòa) có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật ngành Luật Tư pháp; Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Pho Bi thu Hue anh 2

Tân Phó Bí thư Thành uỷ Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Từ tháng 11/2002 đến tháng 5/2004, ông Nguyễn Khắc Toàn là Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa; từ 6/2004 đến tháng 7/2007 là Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa. Từ tháng 8/2007 đến tháng 11/2008, ông là Quyền Chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2010, ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa; từ tháng 5 đến tháng 8/2010 là Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cam Ranh.

Từ tháng 9 đến tháng 12/2010, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh; từ 1/2011 đến tháng 2/2016 là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh.

Từ tháng 3/2016 đến tháng 2/2020, ông Nguyễn Khắc Toàn là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2021, ông làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa. Từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2025, ông là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (mới).

Tháng 11/2025, ông Nguyễn Khắc Toàn được Ban Bí thư điều động, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP Huế.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

Chủ tịch Bắc Ninh được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

20 giờ trước

Chủ tịch Thái Nguyên làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

40:2403 hôm qua

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

10:41 14/11/2025

https://vtcnews.vn/chu-tich-ubnd-tinh-khanh-hoa-nguyen-khac-toan-lam-pho-bi-thu-thanh-uy-hue-ar987496.html

Nguyễn Vương/VTCNews

Phó Bí thư Huế Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Tô Lâm Ông Nguyễn Khắc Toàn Chủ tịch UBND Khánh Hòa TP Huế

    Đọc tiếp

    Sang se lanh hiem hoi sau nhieu ngay nang nong o TP.HCM hinh anh

    Sáng se lạnh hiếm hoi sau nhiều ngày nắng nóng ở TP.HCM

    9 phút trước 11:18 16/11/2025

    0

    TP.HCM đón một buổi sáng cuối tuần trong tiết trời se lạnh, dễ chịu khi nhiệt độ giảm còn khoảng 24 độ C. Không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam khiến nhiều khu vực trong thành phố xuất hiện sương mù, tầm nhìn giảm nhẹ.

    Thu tuong chi dao xay dung chinh sach luong xung dang cho giao vien hinh anh

    Thủ tướng chỉ đạo xây dựng chính sách lương xứng đáng cho giáo viên

    53 phút trước 10:34 16/11/2025

    0

    Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý