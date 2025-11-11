Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Nguyễn Khắc Thận được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Sáng 11/11, tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận. Ảnh: Báo Nghệ An.

Ông Nguyễn Khắc Thận thay thế vị trí người tiền nhiệm ông Nguyễn Đức Trung - đã được Bộ Chính trị điều động, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Thận sinh năm 1974; quê quán xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Ông có trình độ cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, Bí thư huyện ủy Quỳnh Phụ, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Tháng 12/2024, ông Nguyễn Khắc Thận được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 6, sau khi sáp nhập tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên (cũ) thành tỉnh Hưng Yên mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1266 chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

