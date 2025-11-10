Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

  • Thứ hai, 10/11/2025 16:02 (GMT+7)
Ngày 10/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông Trung có trình độ Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh.

Ông Nguyễn Đức Trung tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, chiều 10/11. Ảnh: Hữu Thắng.

Ông Nguyễn Đức Trung có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây, từng trải qua nhiều chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian 1/2019-2/2020, rồi được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2021, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy nhiệm ông Dương Đức Tuấn điều hành UBND thành phố Hà Nội

Ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, sẽ thay mặt Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND thành phố từ ngày 8/11.

18:46 7/11/2025

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

18:10 5/11/2025

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 4/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

10:03 4/11/2025

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

