'Bài văn về trứng vịt lộn' đoạt giải nhất cuộc thi truyện tranh

Du khách tránh Nhật Bản vì dự đoán thảm khốc trong truyện tranh

Sau khi nội dung cuốn "The Future I Saw" lan rộng, lượng đặt phòng từ các nước châu Á tới Nhật Bản mùa hè này đã giảm mạnh, có nơi tới 50% so với năm ngoái, theo The Independent.