'Nữ tiên tri' dự đoán thảm họa toàn cầu qua truyện tranh

Những dự đoán về một thảm họa sắp xảy ra tại Nhật Bản từ cuốn tiểu thuyết đồ hoạ "The Future I Saw" đã khiến tên tuổi họa sĩ truyện tranh Ryo Tatsuki trở nên "nóng".

Ảnh: Ảnh màn hình từ X/eluniversal.

Theo The Guardian, trong ấn bản The Future I Saw: The Complete Edition được cập nhật và tái bản năm 2021, Tatsuki nhắc đến một thảm hoạ lớn sẽ xảy ra vào tháng 7/2025. Bà tuyên bố đã mơ thấy một vết nứt lớn dưới biển giữa Nhật Bản và Philippines và sẽ gây ra một trận sóng thần lớn kèm theo phun trào núi lửa vào ngày 5/7/2025.

Bà còn dự đoán trận sóng thần lần này lớn gấp ba lần trận sóng thần năm 2011 và có thể tấn công các quốc gia và vùng lãnh thổ lân cận như Philippines, Đài Loan (Trung Quốc) và Indonesia.

Các nhân vật trong cuốn truyện thậm chí còn miêu tả vùng biển phía nam Nhật Bản "sôi sục" với những bong bóng lớn, điều được cho là dấu hiệu của một vụ phun trào núi lửa dưới biển. Tâm chấn của thảm họa là một vùng hình thoi nối liền Nhật Bản, Indonesia, Đài Loan và quần đảo Bắc Mariana.

Sự lo sợ từ lời tiên tri này đã khiến ngành du lịch Nhật Bản thiệt hại nặng nề. Bloomberg cho biết lượng đặt vé cho kì nghỉ hiện tại trung bình từ Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, lượng đặt vé cho thời gian nghỉ từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 giảm mạnh tới 83%.

Được so sánh với Vanga

Lời tiên tri dấy lên lo ngại như vậy là vì một số dự đoán trước đó của Tatsuki đã được chứng minh là có thật. Tatsuki sinh năm 1954 tại Kanagawa, Nhật Bản. Kể từ năm 1980, bà đã có thói quen ghi lại những giấc mơ và viễn cảnh mình nhìn thấy. Bà sau đó chọn lọc và đưa một số dự đoán đáng sợ nhất của mình vào The Future I Saw, tác phẩm đã đưa bà trở nên nổi tiếng, do nhiều dự đoán trong số này đã trở thành sự thật.

Chính trong ấn bản đầu tiên của The Future I Saw ra mắt năm 1999, Tatsuki đã đề cập đến một thiên tai thảm khốc vào tháng 3/2011. Vào đúng thời gian này, trận động đất và sóng thần Tohoku đã khiến hơn 18.000 người ở đông bắc Nhật Bản thiệt mạng và gây ra sự cố rò rỉ tại ba lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Ngoài ra, một số dự báo khác của Tatsuki cũng cho thấy là chính xác, bao gồm cái chết bất ngờ của Công nương Diana năm 1997, cái chết của ca sĩ chính ban nhạc Queen Freddy Mercury năm 1991 và trận động đất Kobe năm 1995 khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

The Future I Saw bản tái bản đã bán được gần 1 triệu cuốn. Ảnh: Uno Japano.

Thậm chí Tatsuki cũng phần nào tiên tri được cả đại dịch Covid-19. Phần ghi chú trong nhật ký của bà về dịch bệnh có nội dung: "25 năm nữa, một loại virus chưa xác định sẽ xuất hiện vào năm 2020, biến mất sau khi đạt đỉnh vào tháng 4 và xuất hiện trở lại sau 10 năm".

Những dự đoán chính xác này đã khiến bà được so sánh với Baba Vanga, một nhà tiên tri vùng Balkan nổi tiếng với những tiên đoán gây tranh cãi.

Vai trò của mạng xã hội

Trong khi danh tiếng của Tatsuki đã được biết tới từ lâu, thì hệ lụy của lời tiên tri tới du lịch Nhật Bản lớn như vậy phần nào có liên quan tới bối cảnh truyền thông xã hội hiện tại. Đài truyền hình công cộng NHK cho biết hơn 1.400 video trên YouTube đã được tạo ra từ nội dung cuốn truyện. Một số video thậm chí làm dư luận lo ngại thêm khi đưa thêm dự báo về một vụ phun trào núi lửa và một vụ va chạm thiên thạch. Tổng lượt xem của những video này là hơn 100 triệu lần.

Còn bản tái bản của The Future I Saw đã bán được gần một triệu cuốn, NHK cho biết thêm.

Tại Hong Kong, nơi cuốn sách của Ryo Tatsuki thu hút được nhiều sự chú ý, một thầy phong thủy tên là Qi Xian Yu đã khiến tình hình thêm căng thẳng khi dự đoán rằng một trận động đất lớn sẽ xảy ra tại Nhật Bản vào thời điểm nào đó giữa tháng 6 và tháng 8. Người này cũng cảnh báo du khách tránh xa "các quốc gia ở hướng đông bắc, chẳng hạn như Nhật Bản và Hàn Quốc".

Sekiya Naoya, một giáo sư tại Đại học Tokyo, nói với giới truyền thông rằng những tin đồn này không có cơ sở khoa học và việc lan truyền những thông tin thiếu căn cứ như vậy chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi không cần thiết. "Với khoa học ngày nay, không có cách nào để dự đoán chính xác khi nào và ở đâu sẽ xảy ra động đất", ông nhận định với đài truyền hình NHK.

Ngay chính Tatsuki cũng đã cảnh báo mọi người không nên hiểu theo nghĩa đen những dự đoán của bà. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Mainichi Shimbun, nghệ sĩ này cho biết bà rất vui vì tác phẩm của mình đã nâng cao nhận thức về nhu cầu chuẩn bị cho các thảm họa thiên nhiên. Tuy nhiên, bà cũng nói thêm: "Điều quan trọng là không nên chịu những ảnh hưởng không cần thiết ... và hãy lắng nghe ý kiến của các chuyên gia".