Du khách tránh Nhật Bản vì dự đoán thảm khốc trong truyện tranh

Sau khi nội dung cuốn "The Future I Saw" lan rộng, lượng đặt phòng từ các nước châu Á tới Nhật Bản mùa hè này đã giảm mạnh, có nơi tới 50% so với năm ngoái, theo The Independent.

Ảnh: Shutterstock. Trong cuốn truyện tranh The Future I Saw được Ryo Tatsuki xuất bản năm 1999, một trận động đất lớn sẽ kéo theo hàng loạt đợt sóng thần, nhấn chìm Nhật Bản và tác động đến Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines. Ngày xảy ra thảm họa trong truyện là tháng 7/2025. Bộ truyện tranh đã được tái bản vào năm 2021, có bổ sung thêm nội dung. Gần đây, những đồn đoán về trận động đất đã trở nên sôi động trở lại trên phương tiện truyền thông xã hội. Sự lan rộng của những thông tin này còn nhận được hỗ trợ của một thầy phong thủy nổi tiếng Hong Kong, người đưa ra dự đoán với một lượng lớn người theo dõi trực tuyến và kêu gọi những khách du lịch tránh xa Nhật Bản. Một số video trên YouTube và các bài đăng Facebook cảnh báo mọi người về việc đi du lịch đến Nhật Bản cũng đã thu hút hàng triệu lượt xem. Theo phân tích của Bloomberg Intelligence, lượng đặt vé máy bay từ Đài Loan và Hàn Quốc tới Nhật Bản đã giảm kể từ tháng 4. Đặc biệt, các chuyến bay từ Hong Kong giảm mạnh, trung bình 50% so với năm ngoái. Greater Bay Airlines và Hong Kong Airlines đều đã cắt giảm một số chuyến bay đến Nhật Bản trong tháng này, dù các quan chức Nhật Bản đã kêu gọi công chúng không tin vào những tin đồn. Cuốn truyện The Future I Saw cũng đang được độc giả quan tâm. Ảnh: Uno Japano. Yoshihiro Murai, thống đốc tỉnh Miyagi, cho biết vào tháng trước rằng những tin đồn đã bắt đầu ảnh hưởng đến du lịch và đề nghị mọi người không coi trọng những lời đồn đoán này. Trang web của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nhắc nhở mọi người rằng khoa học hiện tại chưa thể dự đoán được các trận động đất với độ chính xác cao. Trong khi đó, nhiều người cho rằng có lẽ nên lắng nghe những cảnh báo từ Tatsuki, vì bà được cho là đã dự đoán được các thảm họa thiên nhiên khác, bao gồm cả trận động đất và sóng thần lớn ở Đông Nhật Bản năm 2011. Tatsuki cũng cho biết trong một tuyên bố với Bloomberg: "Bản thân tôi cũng muốn thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tích trữ vật tư để chuẩn bị cho thảm họa và xác nhận các tuyến đường sơ tán khi ra ngoài. Tôi dự định sẽ luôn cảnh giác mỗi ngày khi chúng ta tiến gần đến tháng 7/2025". Ngành du lịch Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ với kỷ lục 3,9 triệu du khách nước ngoài được ghi nhận vào tháng 4, theo số liệu mới nhất hiện có. Tuy nhiên, "những đồn đoán về động đất đang tác động tiêu cực đến du lịch Nhật Bản và tạm thời sẽ làm chậm tăng trưởng ", Eric Zhu, nhà phân tích hàng không và quốc phòng của Bloomberg Intelligence, cảnh báo. "Những du khách không muốn gặp rủi ro do có rất nhiều lựa chọn khác cho những chặng bay ngắn trong khu vực", Eric cho hay.