Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 của 'vua du khảo'

Tại buổi giao lưu ở Đường sách TP.HCM, nhà du khảo kỳ cựu chia sẻ hành trình gần 40 năm rong ruổi qua các miền văn hóa để hoàn thiện lịch bản đồ 2026.

Nhà du khảo Đào Kim Trang tại buổi ra mắt lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026 ở Đường sách TP.HCM. Ảnh: Đức An.

Ngày 28/12 tại Đường sách TP.HCM, nhà du khảo Đào Kim Trang chính thức giới thiệu Lịch bản đồ du lịch Việt Nam 2026: Hương rừng - Gió biển. Đây là sản phẩm ông ấp ủ sau chuyến du khảo kéo dài 90 ngày, đi qua hơn 3.000 km các cung đường sáp nhập hành chính mới, tiếp nối hành trình xuyên Việt suốt gần 40 năm qua.

“Khi có thông tin sáp nhập tỉnh, tôi nghĩ ngay đến việc trở lại những miền đất xưa. Có chỗ tôi từng đi, có chỗ chưa từng đặt chân, phải đến để đánh dấu thêm một cột mốc trong cuộc đời”, ông Trang chia sẻ.

Đối với ông, mỗi chuyến đi không chỉ để khám phá địa lý mà còn là cách để thấu hiểu văn hóa sống của người dân bản địa. Theo ông Trang, bộ lịch bản đồ lần này không chỉ là sản phẩm tổng hợp từ hàng trăm chuyến đi, mà còn mang mục đích chia sẻ tri thức du khảo đến cộng đồng.

Lịch bản đồ du khảo Việt Nam 2026 được thiết kế khổ lớn, thể hiện các tuyến đường du khảo thực tế suốt 39 năm của tác giả. Ảnh: NVCC.

Khởi đầu từ năm 1986 bằng chuyến đạp xe TP.HCM - Hà Tiên, ông Đào Kim Trang lần lượt thực hiện nhiều hành trình xuyên Việt dài ngày qua các vùng Tây Bắc, Trường Sơn, Tây Nguyên... bằng cả xe đạp lẫn xe máy. “Mỗi vùng đất tôi đi qua là một miền trầm tích văn hóa. Người dân đón tiếp chúng tôi bằng tiếng khèn, lời hát, những món quà chân chất như nải chuối, bắp ngô... Đó là thứ khiến tôi nhớ mãi”, ông kể.

Nhà du khảo cho biết hành trang không thể thiếu trong các chuyến đi là chiếc xe đạp và tấm bản đồ. “Tôi luôn mang bản đồ bên người. Dù có lạc, chỉ cần nhìn lại những sợi chỉ đường đèo uốn lượn là thấy hạnh phúc khó tả. Đi du khảo là hành trình học làm người, là bài học sống”.

Ông Trang là người sáng lập Hội Du khảo Trẻ TP.HCM giai đoạn 1993-2000, và được xem là người khơi dậy phong trào “du khảo học”, kết hợp giữa khám phá thực địa và tìm hiểu văn hóa.

Từ năm 1986 đến nay, ông đã tổ chức và tham gia nhiều chuyến du khảo ngắn ngày và dài ngày đến khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước bằng xe đạp, xe gắn máy. Sau 39 năm, nhà du khảo đã thực hiện 100 chuyến du khảo bằng xe đạp, xe gắn máy khắp các tỉnh, thành phố của đất nước với tổng chiều dài đường đi là 60.000 km.