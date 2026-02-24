Bài toán du lịch từ chiếc áo 'đụng hàng' của Phó Thủ tướng Thái Lan

Ảnh ngắm cực quang của Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Prompow gây chú ý trên mạng xã hội vì chiếc áo khoác phiên bản giới hạn, được cho là cùng mẫu với Lisa (BlackPink).

Chiếc áo Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Prompow diện trong chuyến du lịch ngắm cực quang đang gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: The Nation.

Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Prompow vừa trở thành tâm điểm bàn luận sau khi đăng tải loạt hình ảnh ngắm cực quang ở nước ngoài.

Bên cạnh bầu trời rực sáng với những dải ánh sáng xanh tím đặc trưng, chiếc áo khoác phao màu cam - nâu rằn ri ông mặc nhanh chóng gây chú ý khi nhiều người nhận ra đây là thiết kế từng gắn với nữ thần tượng Lalisa Manobal (Lisa) của nhóm nhạc BlackPink, theo The Nation.

Theo đó, chiếc áo khoác này thuộc bộ sưu tập giới hạn Chrome Hearts x NOCTA by Drake x Nike - dự án hợp tác giữa thương hiệu cao cấp Chrome Hearts, dòng sản phẩm NOCTA do rapper Drake sáng lập, và hãng thể thao Nike.

Thiết kế nổi bật với họa tiết “Realtree” cùng các biểu tượng chữ thập đặc trưng của Chrome Hearts lặp lại trên toàn bộ bề mặt, tạo nên phong cách mạnh mẽ mang màu sắc Gothic.

Các phương tiện truyền thông thời trang quốc tế đưa tin chiếc áo khoác cao cấp này có giá khoảng 39.000 USD . Ảnh: Thamanat Prompw/Facebook, @lalisamanobal.

Trước đó, Lisa từng xuất hiện với chiếc áo tương tự và chia sẻ hình ảnh trên tài khoản Instagram cá nhân, khiến mẫu áo nhanh chóng trở thành món đồ được săn lùng trong cộng đồng thời trang đường phố, đặc biệt tại châu Á.

Một số phương tiện truyền thông thời trang quốc tế cho biết mức giá của chiếc áo khoác này vào khoảng 39.000 USD , đưa nó vào nhóm sản phẩm “siêu độc quyền”. Giá trị cao được cho là đến từ quá trình chế tác thủ công tỉ mỉ: các chi tiết chữ thập bằng da cao cấp được khâu tay từng mảnh, trong khi khóa kéo và nút áo thường sử dụng bạc sterling - dấu ấn quen thuộc của Chrome Hearts.

Không chỉ đắt đỏ, mẫu áo còn rất khan hiếm khi chỉ được phân phối tại một số cửa hàng Chrome Hearts chọn lọc, gần như không mở bán trực tuyến qua các kênh Nike hay NOCTA thông thường. Trên thị trường mua bán lại, giá trị sản phẩm có thể dao động từ vài trăm nghìn đến hàng triệu baht, tùy theo mẫu và tình trạng.

Lisa hiện là đại sứ du lịch của Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho chiến dịch Feel All the Feelings - “quân bài” Bangkok đặt cược để kích cầu khi thị trường khách Trung Quốc. Bà Thapanee Kiatphaibool, Thống đốc TAT, nhận định sức ảnh hưởng của Lisa là “chưa từng có”, đến mức “cô làm gì cũng tạo hiệu ứng khiến người khác muốn làm theo".

Loạt ảnh của ông Thamanat Prompowvì vậy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận về phong cách thời trang của vị Phó Thủ tướng. Nhiều người cho rằng sự kết hợp giữa hành trình du lịch trải nghiệm thiên nhiên hiếm có và món đồ thời trang mang dấu ấn người nổi tiếng khiến những bức ảnh tưởng chừng đời thường trở thành chủ đề được chú ý rộng rãi, phản ánh cách mạng xã hội đang làm thay đổi cách công chúng tiếp cận du lịch và thời trang hiện đại.