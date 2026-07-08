Bahrain báo động, Kuwait triển khai phòng không khi Iran trả đũa Mỹ

Bahrain và Kuwait bắt đầu đối phó mối đe dọa từ trên không khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, trong bối cảnh tên lửa và UAV Iran được cho là nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Tấm biển quảng cáo mang thông điệp chống Mỹ tại Tehran, Iran, ngày 25/5. Ảnh: Reuters.

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.

Sáng 8/7 (giờ địa phương), quân đội Kuwait cho biết lực lượng phòng không nước này đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái "thù địch", đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn về an toàn và an ninh của nhà chức trách, theo đài CNN.

Viết trên mạng xã hội X, quân đội Kuwait cho biết người dân có thể nghe thấy tiếng nổ khi các hệ thống phòng không đánh chặn các đợt tấn công.

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đã vang lên trên cả nước, kêu gọi người dân "giữ bình tĩnh và nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất".

Cảnh báo được đưa ra vài giờ sau khi Iran tuyên bố sẽ có "phản ứng nghiền nát" nhằm đáp trả các cuộc không kích gần đây của Mỹ.

"Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động gây hấn của Mỹ", đài IRIB dẫn tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya - cơ quan chỉ huy tác chiến cấp cao của quân đội Iran - tuyên bố.

Cơ quan này nhấn mạnh Iran "trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không cho phép bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc hoặc hoạt động quản lý eo biển Hormuz".

Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya cũng tuyên bố tuyến đường "an toàn duy nhất" đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz là luồng hàng hải do Iran chỉ định.

Trong đêm 7/7, rạng sáng 8/7, Mỹ đã mở các đợt không kích mới nhằm vào 80 mục tiêu trên khắp Iran, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt mà Washington cho biết nhằm trừng phạt Tehran sau các vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

“Lực lượng Mỹ đã tấn công các hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các trạm radar ven biển, năng lực tên lửa chống hạm của Iran, cùng hơn 60 xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở trong và gần eo biển Hormuz, nhằm làm suy giảm khả năng của Iran tiếp tục tấn công hoạt động thương mại quốc tế qua tuyến hàng hải này”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) viết trên X ngày 7/7.

CENTCOM cũng khẳng định lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng và chuẩn bị buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu các thỏa thuận không được tuân thủ hoặc chấp hành.

Mỹ công bố video không kích hơn 80 mục tiêu tại Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video các đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu quân sự tại Iran, bao gồm phòng không, radar và năng lực chống hạm.