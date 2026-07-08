Mỹ huy động máy bay tiếp dầu, tấn công hơn 80 mục tiêu Iran

Ít nhất 14 máy bay quân sự Mỹ xuất hiện trên bầu trời Trung Đông khi Washington mở chiến dịch không kích hơn 80 mục tiêu, tập trung vào phòng không và năng lực chống hạm của Iran.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy hơn 10 máy bay quân sự Mỹ đang bay vòng trên bầu trời Trung Đông vào rạng sáng thứ Tư. Ảnh: FlightRadar 24.

Quân đội Mỹ cho biết đã triển khai quy mô lớn máy bay tiếp dầu và trinh sát trên bầu trời Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các vụ tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển quốc tế.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, rạng sáng 8/7 (giờ địa phương), ít nhất 14 máy bay quân sự Mỹ hoạt động trên vùng trời gần Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Đội hình này gồm ít nhất 12 máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ, một máy bay trinh sát - tuần tra biển P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ và một máy bay tiếp dầu của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), CNN cho biết.

Mỹ công bố video không kích hơn 80 mục tiêu tại Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video các đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu quân sự tại Iran, bao gồm phòng không, radar và năng lực chống hạm.

Máy bay tiếp dầu đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tác chiến đường dài, cho phép tiêm kích và máy bay tấn công bổ sung nhiên liệu ngay trên không mà không cần hạ cánh.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng này đang tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào Iran để "áp đặt cái giá đắt" sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền thương mại trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Đến cuối ngày 7/7 (giờ Mỹ), CENTCOM thông báo chiến dịch đã hoàn tất với hơn 80 mục tiêu bị tấn công.

Theo tuyên bố của cơ quan này, các đòn không kích nhắm vào hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy - kiểm soát, các trạm radar ven biển, năng lực tên lửa chống hạm cùng hơn 60 xuồng cao tốc của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại và xung quanh eo biển Hormuz.

Cột khói bốc lên trong hình ảnh cắt từ video trên mạng xã hội do Reuters thu thập, trong bối cảnh truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ tại Bandar Abbas. Ảnh: Reuters.

CENTCOM cho biết mục tiêu của chiến dịch là làm suy giảm khả năng tiếp tục tấn công hoạt động thương mại quốc tế đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Cơ quan quân sự Mỹ cũng tuyên bố lực lượng của họ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng và sẽ tiếp tục buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu các thỏa thuận liên quan không được tuân thủ.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhiều tiếng nổ đã vang lên trên đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của nước này.

Đảo Kharg, nằm ngoài khơi bờ biển phía nam Iran, được xem là huyết mạch của ngành dầu mỏ nước này khi thường xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu. Giới chức Mỹ trước đây từng mô tả đây là "đầu mối của toàn bộ nguồn cung dầu mỏ Iran".

Bên cạnh đảo Kharg, truyền hình Press TV cũng cho biết một đợt nổ mới đã xảy ra trên đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất của Iran tại Vịnh Ba Tư và được xem là một phần trong tuyến phòng thủ chiến lược gần eo biển Hormuz.

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.

Theo phía Mỹ, cả hai hòn đảo này đều đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong các chiến dịch không kích gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng từng đề cập khả năng Mỹ kiểm soát đảo Kharg cùng một số cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác của Iran.

Trước đó vào ngày 7/7, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn tên lửa vào hai tàu thương mại gần eo biển Hormuz.

Một trong hai con tàu bị tấn công được cho là Al Rekayyat. Theo đoạn ghi âm tờ Wall Street Journal có được, tàu đã bị bắn trúng ở mạn trái, khu vực phía trên buồng máy.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.