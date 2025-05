Bạch Hồng Cường xin lỗi vì bị nghi mỉa mai HIEUTHUHAI

Bạch Hồng Cường gây tranh cãi khi có phát ngôn bị cho là liên quan HIEUTHUHAI. Ngay sau đó, anh đã lên tiếng xin lỗi.

Chiều 26/5, Bạch Hồng Cường - một trong những thí sinh của Tân binh toàn năng - đã có phát ngôn bị cho là "cà khịa" rapper HIEUTHUHAI.

Cụ thể, trong một đoạn trò chuyện với fan, khi nhắc đến “top X” (nhóm thí sinh chưa lộ diện của chương trình), Bạch Hồng Cường bình luận: “Không biết các bạn ấy đã nghe bài Trình chưa”. Sau đó, anh tiếp tục lặp lại câu nói này khi trò chuyện với Văn Tâm - một thí sinh khác của Tân binh toàn năng.

Bạch Hồng Cường là thí sinh Tân binh toàn năng. Ảnh: NSX.

Hành động trên lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ fan của HIEUTHUHAI. Nhiều khán giả cho rằng đây là hành vi thiếu tôn trọng đàn anh và không phù hợp với hình ảnh của một người nghệ sĩ. “Đây không phải giỡn đâu, chỉ anti mới nói câu đó thôi. Nói như vậy là đụng chạm”, “Giỡn vậy không nên đâu Cường, sau này làm sao nhìn mặt đàn anh”, “Mình là khán giả trung lập cũng thấy giỡn vậy rất vô duyên”, là một số bình luận của khán giả.

Trước phản ứng gay gắt trên mạng xã hội, tối cùng ngày, Bạch Hồng Cường đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Trong nhóm chat với fan, anh viết: “Đầu tiên, mình xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến nghệ sĩ đàn anh - người có liên quan trực tiếp tới tin nhắn nhắc về ca khúc Trình, cùng những bạn fan cảm thấy tổn thương vì lời nói của mình".

"Mình không bào chữa gì cho hành động của mình, vì chắc chắn đây là hành động sai lầm. Tuy đây là lời nói đùa riêng của mình và người em thân thiết, nhưng lời nói đùa này lại chưa được tinh tế, thiếu chỉn chu và thấu đáo, gây ảnh hưởng tới một người đàn anh lớn trong nghề”, Bạch Hồng Cường nói tiếp.

Anh cho biết bản thân đã ý thức được hành động trên là chưa phù hợp và quyết định lên tiếng kịp thời nhằm tránh gây ảnh hưởng đến chương trình, ê-kíp sản xuất cũng như các thí sinh khác đang tham gia. Bạch Hồng Cường nhìn nhận đây là bài học lớn về cách sử dụng mạng xã hội và hứa sẽ cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói sau này.

Sau sự việc, thí sinh đã nhận cảnh cáo từ ban tổ chức Tân binh toàn năng và bị phạt phải tạm dừng sử dụng mạng xã hội trong vòng một tuần.

Bạch Hồng Cường sinh năm 2000, là một trong những thí sinh nổi bật tại Tân binh toàn năng. Trước khi tham gia chương trình, anh từng là thực tập sinh và được đào tạo bài bản tại Hàn Quốc. Bạch Hồng Cường từng lọt vào vòng cuối của cuộc thi We Will Debut do công ty giải trí RBW (Hàn Quốc) tổ chức, nhưng phải dừng bước ngay trước thềm ra mắt.

Trở về Việt Nam, anh tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật và tìm kiếm cơ hội mới tại Tân binh toàn năng. Tại sân chơi này, Bạch Hồng Cường nổi bật với khả năng nhảy, giọng hát cũng nằm ở mức ổn đinh. Trong vai trò nhóm trưởng, anh thường xuyên thể hiện sự chủ động và biết cách kết nối các thành viên trong đội.