Mỹ nhân Thái được fan tặng nhiều vàng và tiền mặt

Diễn viên Lingling Sirilak Kwong trong dịp sinh nhật tuổi 30 được fan tặng 10,57 lượng vàng, cùng khoản tiền mặt lên tới 4 triệu NDT.

Truyền thông Thái Lan đưa tin tiệc sinh nhật tuổi 30 của nữ diễn viên Thái Lan Lingling Sirilak Kwong mới đây thu hút sự chú ý. Để chúc mừng sinh nhật thần tượng, nhóm người hâm mộ cô nàng đã tổ chức nhiều sự kiện hoành tráng, bao gồm cả việc treo áp phích nữ diễn viên tại nhiều địa điểm công cộng, tổ chức các hoạt động giải trí và gửi quà sinh nhật cho Lingling.

Đặc biệt, cộng đồng fan của Lingling tại Trung Quốc đại lục mạnh tay chi tiền để mua vàng tặng thần tượng. Theo tờ Line Today, cô được fan Trung tặng vàng miếng với tổng khối lượng lên tới 10,57 lượng, ước tính giá trị hơn 1,3 triệu baht. Ngoài ra, nữ diễn viên còn được cho là đã được tặng số tiền mặt lên tới 4 triệu NDT.

Sao Trung mua vàng tặng Lingling nhân dịp sinh nhật lần thứ 30 của nữ diễn viên. Ảnh: Line Today.

Ngoài quà sinh nhật “khủng” nói trên, Lingling còn nhận được nhiều món quà và lời chúc từ người hâm mộ khắp thế giới. Nữ diễn viên sau đó đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội, gửi lời cảm ơn fan.

Lingling Sirilak Kwong sinh năm 1995, thường được biết đến với nghệ danh Lingling. Cô nàng sinh ra tại Hong Kong (Trung Quốc), sau đó mới sang Thái Lan sinh sống và phát triển sự nghiệp. Lingling có thể nói thông thạo 3 ngôn ngữ Thái Lan, Anh và Trung Quốc.

Sở hữu gương mặt đẹp với những đường nét hài hòa, thanh tú, nữ diễn viên thu hút một lượng đông đảo người hâm mộ. Cô được khán giả biết đến rộng rãi sau vai diễn trong My Forever Sunshine (2020), một trong những bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại xứ sở chùa vàng.

Năm 2024, tên tuổi Lingling vang xa sau bộ phim bách hợp The Secret of Us của đài CH3. Nhờ vẻ đẹp lai cuốn hút và tài năng diễn xuất, cô nàng được nhận xét là một trong những gương mặt trẻ đầy tiềm năng của màn ảnh Thái Lan.