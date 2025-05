Britney Spears từng tiệc tùng thâu đêm với Diddy

Britney Spears đã tiệc tùng cùng Sean “Diddy” Combs, ngay trước màn trình diễn gây tranh cãi tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2007.

Theo Page Six, dân mạng đang xôn xao trước loạt ảnh vừa được “đào” lại, cho thấy Britney cười rạng rỡ bên Diddy tại hộp đêm ở Las Vegas, hôm 7/9/2007. Cũng trong đêm đó, nữ ca sĩ tiếp tục tham dự một bữa tiệc khác tại khách sạn Hard Rock Hotel & Casino cùng Diddy, Paris Hilton và 50 Cent – người đứng tên tổ chức buổi tiệc. Cuộc vui kéo dài đến rạng sáng 8/9, chưa rõ Britney rời đi lúc nào.

Loạt ảnh này gây chú ý và được lan truyền ngay sau khi bạn gái cũ của Diddy - Cassie Ventura - bất ngờ nhắc tên Britney Spears trong phiên tòa xét xử ông trùm nhạc rap. Trước tòa, Cassie khai mối quan hệ giữa cô và Diddy “bắt đầu một cách lờ mờ” từ tháng 9/2007, khi cô đón sinh nhật tuổi 21 tại Las Vegas. “Diddy có mặt ở đó, và đi cùng Dallas Austin, Britney Spears. Tôi nhớ rõ nhất là hai người đó”, Cassie khai trước tòa.

Britney từng tiệc tùng cùng Diddy. Ảnh: WireImage.

Chỉ 2 ngày sau đêm tiệc, tới hôm 9/9/2007, Britney Spears bước lên sân khấu MTV VMAs để thể hiện ca khúc Gimme More. Màn trình diễn từng được kỳ vọng sẽ đánh dấu màn trở lại ngoạn mục của cô, nhưng cuối cùng lại trở thành chủ đề chê bai vì vũ đạo thiếu sức sống và hát nhép lộ liễu.

Trong hồi ký The Woman in Me xuất bản năm 2023, Britney viết rằng “mọi thứ đều rối tung” trước buổi diễn. “Trang phục có vấn đề, tóc nối cũng không ổn. Tôi không ngủ suốt đêm hôm trước. Tôi thấy chóng mặt”, cô kể lại.

Giọng ca Toxic cũng tiết lộ đã bất ngờ chạm mặt người yêu cũ Justin Timberlake ở hậu trường. “Đã lâu rồi tôi không gặp anh ấy. Tôi không thể tin mình lại phải bước lên sân khấu trong tình trạng tồi tệ như vậy”, nữ ca sĩ viết. Thời điểm ấy, Britney đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận, sau cuộc ly hôn với Kevin Federline và sự kiện gây sốc khi cô tự cạo trọc đầu vài tháng trước đó.

Trở lại với phiên tòa xét xử Diddy, theo People, nam rapper đang bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ liên bang Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, New York. Một nguồn tin nội bộ cho biết, từ khi bị bắt vào tháng 9/2024, Diddy không được hưởng bất kỳ đặc quyền nào. “Anh ta được đối xử như mọi bị can chờ xét xử khác, và đã được đưa vào diện theo dõi phòng ngừa tự sát khi mới nhập trại - một quy trình tiêu chuẩn đối với nhân vật công chúng”, nguồn tin cho biết.