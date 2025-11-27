Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bác sĩ TP.HCM góp tiền mua gạo, mời cơm người dân vùng lũ Đắk Lắk

  Thứ năm, 27/11/2025 13:03 (GMT+7)
Trong chuyến chi viện, các y bác sĩ TP.HCM không chỉ khám bệnh mà còn góp 45 triệu đồng mua gạo và mời bữa trưa, san sẻ ấm áp với người dân vùng lũ Đắk Lắk.

Bác sĩ TP.HCM mời người dân vùng vũ bữa cơm trưa. Ảnh: Medinet.

Trong ngày công tác 26/11 tại xã Hòa Xuân (Đắk Lắk), đoàn chi viện y tế TP.HCM ghi nhận nhiều người dân đến khám trong tình trạng còn mặc nguyên quần áo ướt sau khi lội nước. Xúc động trước hoàn cảnh khó khăn, các thành viên Tổ 1 đã tự nguyện đóng góp 45 triệu đồng để mua 200 phần gạo trao tặng cho những hộ đặc biệt khó khăn.

Cũng trong buổi khám sáng, đoàn công tác đã mời người dân ở lại dùng bữa trưa ngay tại điểm khám. Bữa cơm giản dị nhưng ấm áp giữa vùng lũ trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, thể hiện tinh thần nhân ái và sẻ chia của các y bác sĩ.

Sở Y tế TP.HCM cho biết 5 tổ công tác của các bệnh viện trực thuộc đã hoàn thành nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân ở 5 xã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt của tỉnh Đắk Lắk. Chương trình được triển khai theo đề nghị của Sở Y tế Đắk Lắk.

Ngay từ sáng sớm, các tổ công tác đã có mặt tại địa phương, tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và trao túi thuốc gia đình. Tổng cộng 3.551 lượt người dân được khám và chăm sóc sức khỏe trong ngày.

Bac si TP.HCM anh 1

Bác sĩ TP.HCM chăm sóc cho người dân vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: Medinet.

Mỗi tổ công tác do một bệnh viện đa khoa làm tổ trưởng, đồng thời có sự phối hợp từ các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành như Sản, Nhi, Da liễu, Bệnh nhiệt đới, Răng hàm mặt… giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu khám chữa bệnh sau lũ.

Mỗi tổ mang theo 500 túi thuốc gia đình hỗ trợ người dân chủ động chăm sóc sức khỏe trong thời gian khắc phục hậu quả thiên tai.

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận tinh thần chủ động chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, thuốc men vàtự đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện của các bệnh viện tham gia đợt chi viện lần này.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá đợt chi viện đã kịp thời hỗ trợ sức khỏe người dân vùng lũ và lan tỏa hình ảnh ngành y tế giàu trách nhiệm, nghĩa tình. TP.HCM khẳng định luôn sẵn sàng tiếp tục đồng hành nếu địa phương có yêu cầu hỗ trợ chuyên môn trong thời gian tới.

