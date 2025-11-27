Sai lầm khi ăn sáng tàn phá đường ruột, 'đầu độc' gan thận

Bỏ bữa, ăn quá ít hoặc quá nhanh, ăn nhiều mì tôm, uống cà phê khi bụng rỗng là một số sai lầm khi ăn sáng có thể gây hại sức khỏe trong thời gian dài.

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay sau khi thức dậy để tỉnh táo, nhưng việc này có thể gây hại khi dạ dày vẫn còn rỗng. Ảnh: Indiaexpress.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Bữa sáng khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể và giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Bất kỳ cách ăn sáng không lành mạnh nào cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cả ngày dài.

Dưới đây là những sai lầm khi ăn sáng phổ biến mà mọi người thường mắc phải.

Bỏ bữa sáng hoàn toàn

Theo Hindustan Times, nhiều người không cảm thấy đói vào buổi sáng hoặc do cuộc sống bận rộn, họ bỏ bữa sáng hoàn toàn. Tuy nhiên, không ăn sáng có thể làm giảm lượng đường trong máu, ảnh hưởng đến tâm trạng và năng lượng. Bỏ bữa sáng có thể gây ra bệnh tiểu đường type 2, tăng huyết áp, các vấn đề về tim mạch, béo phì.

Ngoài ra, buổi sáng là thời điểm túi mật hoạt động bài tiết dịch để chuẩn bị cho việc tiêu hóa thức ăn. Khi bạn không ăn sáng, mật sẽ không có thức ăn để tiêu hóa, dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột. Điều này tạo ra nhiều cholesterol xấu, dẫn đến hình thành sỏi thận, tăng nguy cơ suy thận và nhiều vấn đề khác về thận.

Không ăn sáng thường xuyên còn làm giảm khả năng tổng hợp protein và ảnh hưởng đến chức năng thải độc của gan. Về lâu dài, gan có nguy cơ rơi vào tình trạng thoái hóa mỡ hoặc viêm gan mạn tính, đặc biệt ở những người có bệnh nền như đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa lipid.

Uống cà phê khi chưa ăn sáng

Theo Medical News Today, cà phê có tính axit cao, vì vậy, uống lúc đói bụng có thể dẫn đến tăng sản xuất axit dạ dày. Lượng axit dư thừa này gây khó chịu, bao gồm chứng ợ nóng, trào ngược axit và loét dạ dày. Theo thời gian, việc tiếp xúc lâu dài với nồng độ axit dạ dày cao có thể làm hỏng niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm, loét dạ dày.

Caffeine trong cà phê cũng hoạt động như chất lợi tiểu, có thể gây mất nước. Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây ra huyết áp cao, từ đó gây áp lực lên thận. Theo thời gian, điều này dẫn đến tổn thương thận.

Ăn sáng thường xuyên với các món ăn nhiều muối, chế biến sẵn như mì ăn liền có nguy cơ gây hại sức khỏe lâu dài. Ảnh: Rappler.

Ăn mì tôm, thức ăn nhanh

Mì ăn liền thực sự rẻ tiền, ngon miệng, tiện lợi và dễ nấu. Tuy nhiên, về cơ bản, đây là thực phẩm siêu chế biến, nghĩa là có hàm lượng natri cao, ít chất dinh dưỡng và thường có một số dạng MSG hoặc chất bảo quản. Ăn quá nhiều muối làm tăng huyết áp và cũng có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ.

Thức ăn nhanh cũng thường chứa lượng lớn chất béo bão hòa, đường và calo, gây áp lực lên quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bên cạnh đó, món ăn sẵn này còn giàu phốt pho - có thể làm tổn thương thận nếu ăn thường xuyên và quá nhiều. Đồng thời, chúng lại thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin, khoáng chất và chất xơ, vốn rất cần thiết để hỗ trợ chức năng thận khỏe mạnh.

Ăn thức ăn thừa hoặc nấu sẵn bữa sáng từ tối hôm trước

Thức ăn thừa để qua đêm bị giảm dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất rất nhiều. Vì thế, bữa sáng bằng thức ăn thừa qua đêm sẽ không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Hương vị và độ tươi ngon của thực phẩm đã nấu sau khi để qua đêm cũng kém đi.

Đồ ăn thừa cũng dễ bị hư hỏng, nhiễm phải vi khuẩn khi để ở nhiệt độ phòng hơn 2 giờ. Điều này có thể làm ảnh hưởng đường ruột, rối loạn tiêu hóa, tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, nhiều loại thực phẩm đã nấu khi để qua đêm sẽ tăng hàm lượng nitrit có khả năng gây ra các vấn đề về thận cũng như tăng nguy cơ ung thư.

Ăn sáng muộn

Theo India Times, bữa sáng nên được ăn trong vòng 2 giờ sau khi thức dậy. Tốt nhất là bạn nên ăn sáng trước 9 giờ sáng. Cơ thể cần nước và thức ăn do nhịn ăn qua đêm. Ăn sáng sớm giúp giảm căng thẳng cho cơ thể, ăn quá muộn sẽ khiến cơ thể chịu nhiều áp lực hơn.

Nên ăn sáng cách bữa tối 12 tiếng. Nếu bạn tập thể dục buổi sáng, tốt nhất nên uống nước lọc, nước ép hoặc trái cây như chuối hoặc táo trước khi tập luyện, tốt nhất là 30 phút trước đó. Đặc biệt, chuối chứa carbohydrate dễ tiêu hóa giúp bạn có đủ năng lượng để tập thể dục và cũng làm giảm chuột rút cơ.