Dấu hiệu bệnh tiểu đường biểu hiện trên da

Các mảng da sẫm màu, mịn như nhung (bệnh gai đen): Theo India Times, bệnh gai đen, tức những dải tăng sắc tố mịn như nhung ở cổ, nách hoặc bẹn, là một trong những dấu hiệu bệnh tiểu đường điển hình cảnh báo tình trạng kháng insulin. Nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Da liễu Ấn Độ báo cáo mối liên quan chặt chẽ giữa chứng gai đen và tình trạng tăng insulin lúc đói hoặc rối loạn chuyển hóa, trở thành dấu hiệu hữu ích để tầm soát tiền tiểu đường hoặc tiểu đường type 2. Bản thân vùng da sẫm không nguy hiểm, nhưng khi chúng xuất hiện, bạn nên đi khám để được kiểm soát sớm để có thể được chẩn đoán sớm bệnh tiểu đường. Ảnh: Healthline.
Da cứng, dày: Bệnh phù cứng tiểu đường gây ra tình trạng dày lên chậm và cứng như gỗ ở tay, phần lưng trên và vai; tình trạng này có thể phát triển ngay cả ở những người đã kiểm soát được bệnh tiểu đường. Báo cáo ca bệnh được công bố trên tạp chí Family Medicine and Primary Care ghi nhận sự thay đổi hiếm gặp này đối với bệnh chuyển hóa lâu năm và ghi nhận tình trạng da bị căng cứng trong nhiều tháng, đôi khi hạn chế cử động vai. Ảnh: Family handout/PA Real Life.
Mảng vàng mí mắt (xanthelasma): Những cục u và mảng này xuất hiện khi bạn có lượng mỡ trong máu cao - dấu hiệu cho thấy bệnh tiểu đường không được kiểm soát tốt. Tên y khoa của tình trạng này là xanthelasma. Bất kể tông màu da, những mảng và nốt sưng này đều có màu vàng hoặc vàng cam. Các bài đánh giá năm 2022 được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ cho thấy mối liên hệ giữa xanthelasma với rối loạn lipid máu và tăng nguy cơ tim mạch. Ảnh: Blue Fin Vision.
Mụn thịt: Theo Học viện Da liễu Mỹ (AAD), nhiều người mắc tiểu đường type 2 có mụn thịt dư, là những khối u vô hại trên da. Đôi khi, mụn thịt dư bám chặt vào da. Bạn cũng có thể thấy những khối u lủng lẳng trên cuống. Tên y khoa của những khối u này là acrochordons. Mặc dù mụn thịt có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên da, chúng thường xuất hiện nhiều nhất ở mí mắt, cổ, nách và bẹn. Ảnh: Duncan Dermatology.
Dễ bị bầm tím, vết thương chậm lành: Lượng đường trong máu cao có thể ảnh hưởng tuần hoàn máu và tổn thương dây thần kinh. Điều này làm suy giảm lưu thông máu, do đó cũng hạn chế các chất dinh dưỡng và oxy cần thiết di chuyển đến vết bầm, vết thương. Lượng đường trong máu cao cũng khiến hệ thống miễn dịch suy yếu. Do đó, ngay cả những vết bầm tím hoặc vết thương nhỏ cũng có thể mất vài tuần hoặc vài tháng mới lành hẳn. Ảnh: Menshealth.
Đốm nâu ở cẳng chân: Theo Everyday Health, các mảng nhỏ, tròn, màu nâu trên cẳng chân thường gặp ở người mắc bệnh tiểu đường và thường gây chú ý đầu tiên vì trông giống như những "đốm đồi mồi" vô hại. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Da liễu Ấn Độ cho thấy tình trạng này thường liên quan đến bệnh tiểu đường lâu năm và thay đổi vi mạch. Các tổn thương thường có cảm giác như vảy ở giai đoạn đầu, khi phẳng ra thì tạo thành vết lõm nông và thường mờ dần khi lượng đường trong máu được kiểm soát tốt sau nhiều tháng. Ảnh: Diabetes.
Các cụm nốt sần, mụn bùng phát đột ngột: Các cụm sẩn nhỏ, mềm, màu vàng, còn gọi là u vàng phát ban, là dấu hiệu cảnh báo da liễu quan trọng cho tình trạng tăng triglyceride máu nặng, thường đi kèm với dấu hiệu bệnh tiểu đường không kiểm soát. Phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí Cureus mô tả cách các tổn thương này xuất hiện ở mông, đùi hoặc khuỷu tay. Tuy nhiên, chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, thường gây đau và ngứa. Tình trạng này sẽ biến mất khi triglyceride và glucose được kiểm soát. Ảnh: Mayo Clinic.
Ngứa da: Ngứa da có thể do nhiều nguyên nhân. Ở những người bị tiểu đường, nguyên nhân gốc rễ có thể là nhiễm trùng nấm men, da khô hoặc tuần hoàn máu kém. Khi lưu thông máu kém là thủ phạm, cẳng chân có thể là bộ phận ngứa nhất trên cơ thể. Để ngăn ngừa ngứa da, hãy cân nhắc tắm ít thường xuyên hơn và sử dụng xà phòng dịu nhẹ khi tắm. Thoa kem dưỡng ẩm để dưỡng ẩm cho da khô, nhưng tránh thoa vào kẽ ngón chân. Ảnh: Healthywomen.
