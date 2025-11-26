Dấu hiệu bệnh tiểu đường biểu hiện trên da

Đốm nâu ở cẳng chân: Theo Everyday Health, các mảng nhỏ, tròn, màu nâu trên cẳng chân thường gặp ở người mắc bệnh tiểu đường và thường gây chú ý đầu tiên vì trông giống như những "đốm đồi mồi" vô hại. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Da liễu Ấn Độ cho thấy tình trạng này thường liên quan đến bệnh tiểu đường lâu năm và thay đổi vi mạch. Các tổn thương thường có cảm giác như vảy ở giai đoạn đầu, khi phẳng ra thì tạo thành vết lõm nông và thường mờ dần khi lượng đường trong máu được kiểm soát tốt sau nhiều tháng. Ảnh: Diabetes.