Bác sĩ sốc khi bệnh nhân đến khám với cơ thể phủ kín nấm

Sai lầm khi tự ý bôi thuốc lúc ngứa đã khiến bệnh nấm da của người phụ nữ 50 tuổi không thể kiểm soát, lan rộng và kéo dài suốt 2 năm.

Bệnh nhân có tổn thương dát, mảng đỏ bong vảy da lan toả toàn thân kèm theo ngứa nhiều do nhiễm nấm. Ảnh: BVCC.

Một nữ bệnh nhân 50 tuổi vừa được Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận trong tình trạng tổn thương da lan rộng toàn thân, ngứa dữ dội sau thời gian dài tự điều trị bằng các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Từ ngứa nhẹ đến tổn thương lan khắp cơ thể

Theo ThS.BS Dương Phúc Hiếu, khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, bệnh nhân có tiền sử xuất hiện các dát đỏ hình đa cung, bong vảy mỏng trong khoảng 2 năm. Dù đã đi khám nhiều nơi, người này vẫn tự ý sử dụng nhiều loại thuốc bôi mua qua mạng, tại hiệu thuốc mà không có đơn, đồng thời tắm lá và uống thuốc nam, thuốc bắc mỗi ngày.

Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà còn lan rộng ra toàn thân.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tổn thương là những dát đỏ ranh giới rõ, trung tâm lành, bề mặt bong vảy mỏng xuất hiện ở đầu, mặt, tay chân và thân mình. Kết quả soi tươi phát hiện nấm sợi, bệnh nhân được chẩn đoán nấm da toàn thân.

Sau đó, người bệnh được điều trị bằng thuốc uống kháng nấm itraconazole kết hợp thuốc bôi tại chỗ. Chỉ sau 3 ngày, các tổn thương đã giảm đỏ, hết bong vảy và cải thiện rõ rệt.

Khi thuốc bôi trở thành "con dao hai lưỡi"

Theo bác sĩ Hiếu, nấm da do nấm sợi là bệnh nhiễm nấm nông ngoài da, thường gặp ở thân, mặt, bẹn, tay và chân. Bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu dùng đúng thuốc, đúng cách, thường cải thiện sau 1-2 tuần.

Tuy nhiên, việc tự ý dùng thuốc, đặc biệt là các loại kem không rõ nguồn gốc, lại có thể khiến bệnh diễn biến nặng hơn.

Tổn thương da cải thiện sau 3 ngày điều trị. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, cho biết hiện nay người dân dễ dàng mua thuốc qua mạng với những quảng cáo như "khỏi nấm sau 3 ngày", "dứt điểm chỉ sau một lần bôi" hay "kem gia truyền". Không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng da trợt loét, sẩn đỏ, ngứa dữ dội do lạm dụng các sản phẩm này.

Thực tế, nhiều loại "kem trộn" hoặc thuốc bôi không rõ nguồn gốc chứa corticoid hàm lượng cao. Ban đầu, người dùng thấy giảm ngứa nhanh, da bớt đỏ nên tưởng đã khỏi. Nhưng về lâu dài, corticoid làm suy giảm miễn dịch tại chỗ, tạo điều kiện cho vi nấm phát triển âm thầm và lan rộng.

Việc sử dụng thuốc bôi sai cách có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng:

Nấm da biến dạng (tinea incognito): Tổn thương mất đi hình thái điển hình, lan rộng, ăn sâu vào nang lông, gây khó khăn cho điều trị.

Teo da, rạn da: Da mỏng, lộ mạch máu, xuất hiện vết rạn không hồi phục.

Bội nhiễm vi khuẩn: Da suy yếu dễ nhiễm trùng, có thể dẫn đến viêm loét, thậm chí nhiễm trùng máu.

Lệ thuộc thuốc: Ngừng bôi là bệnh bùng phát mạnh, ngứa không kiểm soát.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu đã lỡ sử dụng thuốc không đúng cách, người bệnh cần:

Ngừng bôi thuốc ngay để tránh phụ thuộc

Ghi lại hoặc chụp ảnh loại thuốc đã dùng (nếu có)

Đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ

Các chuyên gia cũng lưu ý làn da là hàng rào bảo vệ quan trọng của cơ thể, vì vậy người dân không nên đánh cược sức khỏe với những sản phẩm không rõ nguồn gốc.