Loại củ 'cực phẩm' của người Việt, bổ dưỡng nhưng giá rẻ bất ngờ

Không chỉ có vị cay nhẹ, nhiều nước và dễ chế biến, củ gừng non vừa kích thích tiêu hóa vừa tốt cho sức khỏe, đồng thời giúp bữa ăn bớt ngấy hơn.

Gừng non được ví như "nhân sâm trong các loại rau củ". Ảnh: Yimutian.

Không sặc mùi cay nồng như gừng già, củ gừng non có vị dịu hơn, hơi ngọt, giòn và dễ ăn. Trong Đông y, đây là thực phẩm vừa có thể làm gia vị, vừa được xem như vị thuốc tự nhiên.

Theo Tencent News, trong vô số thực phẩm theo mùa, gừng non là một trong những nguyên liệu vừa rẻ, vừa dễ chế biến nhưng lại có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý.

"Nhân sâm trong các loại rau củ"

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, gừng thường có tính ấm và vị cay nồng, giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và giải độc. Trong khi đó, củ gừng non lại có ưu điểm là vị nhẹ hơn, ít cay gắt, phù hợp dùng thường xuyên hơn so với gừng già.

Các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại phát hiện gừng non chứa nhiều hợp chất sinh học như gingerol và shogaol, có đặc tính chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể, hỗ trợ giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa. Đặc biệt, hợp chất gingerol có tác dụng thúc đẩy tiết dịch vị và tăng cường chức năng tiêu hóa.

Đối với những người bị chán ăn và đầy hơi sau bữa ăn, ăn vài lát gừng non muối chua rất hiệu quả, nhất là trong giai đoạn thời tiết giao mùa, dễ đầy bụng, chán ăn.

Vì gừng non có thể vừa là thực phẩm vừa là thuốc, nó có giá trị rất lớn và được ví như "nhân sâm trong các loại rau củ".

"Thời điểm vàng" để ăn gừng non

Củ gừng non chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, chủ yếu từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4. Đây là lúc củ gừng còn non, vỏ mỏng, ít xơ, nhiều nước, ăn giòn và có vị thanh nhẹ. Khi bước sang mùa hè, gừng bắt đầu già, xơ nhiều hơn và vị cay cũng mạnh hơn, không còn giữ được độ ngon đặc trưng.

Chính vì vậy, nhiều người có thói quen mua số lượng lớn củ gừng non vào mùa này để chế biến sẵn, đặc biệt là ngâm chua hoặc ngâm xì dầu, dùng dần trong nhiều tháng.

Gừng non vào mùa thường được mua tích trữ, để ngâm chua ngọt hoặc xì dầu, dùng dần trong nhiều tháng. Ảnh: Tencent News.

Ai nên ăn gừng non thường xuyên?

Gừng non rất tốt, đặc biệt có lợi với một số nhóm người sau:

- Người bị suy yếu tỳ vị, tiêu hóa kém: Gừng non có tính ấm, giúp làm ấm bụng và trừ hàn. Ăn vài lát gừng non mỗi ngày sẽ làm ấm bụng và cải thiện tiêu hóa.

- Những người bị đầy hơi, chướng bụng sau bữa ăn: Một số người luôn cảm thấy khó chịu ở dạ dày sau khi ăn và mất nhiều thời gian để tiêu hóa. Gingerol có thể thúc đẩy sự tiết dịch vị và hỗ trợ tiêu hóa. Ăn hai lát gừng muối sau bữa ăn sẽ nhanh chóng giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn ở dạ dày.

- Những người sợ lạnh và có tay chân lạnh: Gừng non có tác dụng làm ấm kinh mạch và thúc đẩy tuần hoàn máu. Những người bị lạnh tay chân quanh năm nên ăn gừng non trong một thời gian để đạt hiệu quả tốt nhất.

- Những người dễ bị cảm lạnh vào mùa xuân: Gừng non có tác dụng làm ra mồ hôi và giảm các triệu chứng ngoài da. Vào mùa xuân, thời tiết thất thường, nhiệt độ thay đổi đột ngột, nên nếu không cẩn thận sẽ dễ bị cảm lạnh. Ăn gừng thường xuyên có thể tăng cường hệ miễn dịch, và ngay cả khi bị cảm lạnh, uống một bát canh gừng và ra mồ hôi có thể nhanh chóng làm giảm các triệu chứng.

Cách chế biến gừng non

Gừng non ngâm chua ngọt

Đây là cách làm phổ biến nhất, tạo ra món ăn có vị chua ngọt, giòn và rất dễ ăn, kích thích vị giác và làm giảm độ ngấy của món ăn.

Cách làm:

Rửa sạch gừng non, cạo vỏ mỏng

Thái lát mỏng, càng mỏng càng tốt

Trộn một chút muối, ướp khoảng 30 phút để hút bớt nước, sau đó vắt khô

Cho giấm trắng và đường phèn theo tỷ lệ khoảng 2:1, đun nhỏ lửa cho đến khi tan hết đường phèn, sau đó để nguội

Cho gừng vào hũ thủy tinh, đổ nước sốt chua ngọt đã nguội vào, cho ngập gừng hoàn toàn

Đậy kín, để tủ lạnh khoảng 2-3 ngày là dùng được

Món gừng ngâm này thường được dùng kèm bữa ăn để chống ngấy, có thể bảo quản trong tủ lạnh ăn được trong nhiều tháng.

Gừng non ngâm xì dầu

Món ăn này phù hợp với người thích vị mặn, đậm đà.

Cách làm:

Rửa sạch và thái lát gừng, xử lý với muối để hút bớt nước

Cho nước xì dầu cùng một số gia vị như đường, quế, hoa hồi, đun sôi rồi để nguội

Cho các lát gừng vào lọ, đổ nước sốt đã nguội vào, đậy kín và bảo quản lạnh

Sau khoảng 5-7 ngày có thể dùng

Món này có vị mặn và thơm, thường ăn kèm cơm, cháo, mì hoặc các món nhiều dầu mỡ để giảm cảm giác ngấy.

Gừng tươi thái lát - cách đơn giản nhất

Để giữ được hương vị nguyên bản của gừng non, phương pháp đơn giản nhất là ướp gừng thái lát với muối, vắt bớt nước thừa, cho vào túi kín và đông lạnh. Khi muốn dùng, chỉ cần lấy ra và xào, nấu canh hoặc nấu cháo - rất tiện lợi và dễ dàng.