Bác sĩ nội trú ban ngày đỡ đẻ, tối lên bar làm MC

Theo đuổi cùng lúc nghề bác sĩ và MC bar, Nguyễn Văn Tùng nói điều khó nhất không phải áp lực công việc mà là giữ kỷ luật bản thân.

Bác sĩ gây sốt khi sáng đỡ đẻ cho bệnh nhân, tối lên bar làm MC Vừa là học viên bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa, Nguyễn Văn Tùng còn là MC sự kiện, MC Hype tại nhiều quán bar, club.

Khoảng 0h một buổi tối thứ 6, giữa tiếng nhạc xập xình từ bàn DJ, Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1999) liên tục khuấy động không khí trong quán bar bằng nhiều tiếng hô hào, tương tác với các khán giả bên dưới.

Những tiếng hô vần điệu, hóm hỉnh của Tùng được nhiều người hưởng ứng, giúp đẩy sự hưng phấn lên cao. Đôi lúc, anh nghịch ngợm tự điều chỉnh âm thanh trên bàn DJ, tạo ra nhiều khoảnh khắc trêu đùa khán giả.

Hơn 1h, Tùng mới bước xuống sân khấu, chuẩn bị ra về khi ca làm kết thúc. Hôm sau, anh thường tranh thủ nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho một ngày làm việc khác tại bệnh viện. Tại đây, thay vì MC Hype Doctor T, Tùng "đổi vai" là bác sĩ nội trú Nguyễn Văn Tùng, chuyên ngành Sản phụ khoa, Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

"Nhiều người nói tôi giống như sống 'hai cuộc đời' cùng lúc khi làm hai công việc tưởng chừng không liên quan. Với tôi, một bên là chuyên ngành đam mê, một bên là cơ hội trau dồi nhiều kỹ năng mềm đồng thời kiếm thêm thu nhập, giải tỏa áp lực tinh thần", Tùng nói với Tri Thức - Znews.

Ban ngày mặc blouse trắng, ban đêm cầm mic

Từ nhỏ, bác sĩ đã luôn là đam mê, cũng là định hướng công việc của Nguyễn Văn Tùng.

Năm 2017, anh thi đỗ ngành Y học dự phòng, Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Sau một năm, anh quyết định thi lại vào khoa Y, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Đến năm 2024 sau khi tốt nghiệp, Tùng tiếp tục dự thi bác sĩ nội trú và đỗ chuyên ngành Sản phụ khoa, trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và nhận đào tạo đến nay.

Về cơ duyên đến với công việc MC Hype (người dẫn chương trình chuyên hoạt náo, có nhiệm vụ khuấy động và duy trì bầu không khí cuồng nhiệt tại các sự kiện âm nhạc, quán bar...), Tùng kể khi còn là sinh viên, anh làm thêm công việc MC cho một số chương trình, sự kiện, vừa để có thêm thu nhập trang trải học phí, vừa trau dồi khả năng giao tiếp.

Tuy nhiên do ban ngày bận học, đi lâm sàng tại bệnh viện, anh hiếm khi có thể nhận job. Sau đó, một lần được người bạn rủ đi bar và biết đến công việc MC Hype, anh thích thú tìm hiểu rồi đi học và làm tới bây giờ.

"Nghe có vẻ không liên quan, nhưng môi trường MC tiếp xúc với nhiều người nên kỹ năng mềm cùng cách giao tiếp của tôi cải thiện rất nhiều. Từ đó mà tư duy, cách lập luận cùng vốn từ tôi có thể giải thích, khám cho bệnh nhân cũng thuận lợi hơn", anh nói.

Thời gian gần đây, hình ảnh "ban ngày blouse trắng, ban đêm cầm mic" của Tùng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều bệnh nhân của anh xem được bày tỏ sự bất ngờ, không nghĩ bác sĩ trẻ hàng ngày đi buồng, thăm khám lại là MC Hype.

Trong khi đó, gia đình, bạn bè đã biết Tùng hoạt động cả hai lĩnh vực một thời gian và ủng hộ, thường nhắn tin cổ vũ.

Trên mạng xã hội, không ít người tò mò khi sinh viên ngành Y vốn nổi tiếng bận rộn, hiếm khi có nhiều thời gian rảnh song Tùng lại theo đuổi được thêm một công việc khác.

"Dù bận bịu tới đâu thì sinh viên Y vẫn phải ăn, ngủ, sinh hoạt và nghỉ ngơi, không thể chỉ có học và học được. Với tôi, làm việc ở bar giống như trạm sạc năng lượng, tôi hay nghe khách bảo vào bar để vui chứ chưa thấy ai vào để buồn cả. Nên hôm sau, tôi cũng thấy khá vui, sảng khoái để tới viện", anh chia sẻ.

Học cách cân bằng

Tất nhiên, việc theo đuổi cùng lúc hai công việc diễn ra trong ngày và đêm, trong đó có lĩnh vực y tế đặc thù không phải là điều đơn giản.

Thời gian đầu, Tùng cũng rối, tưởng chừng phải dừng lại công việc MC vì stress. Song nhờ bạn bè động viên, tư vấn, anh dần tháo gỡ từng nút thắt, có kế hoạch cụ thể hơn, kỷ luật hơn.

"Có thể lịch trực cùng với lịch show, chồng chéo lẫn nhau, tôi vẫn sắp xếp để tối ưu hoá được cả trực lẫn show. Nhưng nếu phải chọn giữa hai thứ, tất nhiên tôi vẫn ưu tiên đi trực nếu không thể sắp xếp, không để ảnh hưởng công việc chính", anh cho biết.

Dù vậy, cũng có thời điểm Tùng trải qua cảm giác "chạy show" 72 tiếng không nghỉ. Lần đó sau một ngày trực từ thứ 6 đến sáng thứ 7, anh chạy xe xuống Hà Nội dự khai trương phòng khám của một người bạn, đến chiều làm MC sự kiện cho một chương trình trong nội thành. Chiều tối, anh tiếp tục làm MC Hype cho một sự kiện tại Bắc Ninh. 22h, anh về lại Thái Nguyên để sáng hôm sau đi trực.

"Cũng có chút 'quay cuồng' nhưng thi thoảng lắm mới vậy", anh nói, cho biết thường tuân theo lịch sinh hoạt cụ thể để duy trì sự ổn định.

Theo đó, với ngày trong tuần, Tùng làm MC rất ít. Vì là học viên bác sĩ nội trú, ban ngày 7h-17h30 anh tới viện thăm khám, điều trị cùng bác sĩ tại khoa. 18h-19h là thời gian tập thể dục, 19h-22h dành để sinh hoạt cá nhân, học tập. Từ 22h đến 23h30, anh có thể nhận job MC hoặc không, thường một ca kéo dài khoảng 1-1,5 tiếng. Riêng thứ 6, anh có thể nhận tối đa 2-3 ca, làm từ 22h tới 1h45 về và nghỉ ngơi vào hôm sau.

Khi chia sẻ hình ảnh "hai cuộc đời" lên mạng xã hội, Tùng thường nhận được nhiều bình luận từ các bạn trẻ, chia sẻ mong muốn tương tự khi kỳ vọng theo đuổi nhiều thứ cùng lúc. Anh thường bày tỏ tập trung vào năng lực, năng lượng và kỷ luật bản thân là điều quan trọng nhất.

"Năng lượng là thứ có thể tạo ra và cạn kiệt, nên bản thân cần cân đối năng lượng cho 1 ngày. Cùng với đó xác định rõ công việc nào là công việc chính, công việc nào là công việc phụ. Bản thân phải kỷ luật tốt thì mới duy trì mọi thứ được", anh nói.