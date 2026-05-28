Thầy giáo 6 múi 'nhắc bài' múa cho trẻ mầm non viral MXH

Nhảy nhiệt tình nhắc bài cho học trò đang trên sân khấu, Hoàng Sang khiến nhiều người thích thú vì thân hình cơ bắp, trái ngược với điệu múa dễ thương.

Hoàng Sang nhảy nhiệt tình "nhắc bài" cho học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 23/5, trường Mẫu giáo Long Hựu Đông (tỉnh Tây Ninh) tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026.

Trong video do một phụ huynh ghi lại, khi nhóm học sinh biểu diễn tiết mục múa trên sân khấu, một thầy giáo bên dưới liên tục "nhắc bài" cho học trò. Vẻ mặt chăm chú, động tác mượt mà cùng thân hình vạm vỡ của anh khiến nhiều phụ huynh ngồi quanh thích thú.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Hoàng Sang (sinh năm 1997) cho biết anh là thầy giáo trong video được ghi lại. Anh hiện là giáo viên hợp đồng tại trường Mẫu giáo Long Hựu Đông, chủ yếu phụ trách các lớp múa hát, biểu diễn cho nhóm học sinh 4 tuổi.

"Các bé trên sân khấu biểu diễn cũng là học sinh của tôi, nhảy bài múa do tôi biên đạo. Biết có nhiều em hồi hộp mà quên bài, tôi ở dưới múa theo để các em có thêm tự tin, hoàn thành tốt tiết mục", Sang nói, không ngờ cảnh tượng hiện lan truyền trên mạng với hơn 600.000 lượt xem.

Hoàng Sang cùng các học trò trong tiết mục biểu diễn.

Sau khi lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non, chứng chỉ huấn luyện viên Aerobic mầm non tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Sang ký hợp đồng với một trung tâm đào tạo phát triển năng khiếu nghệ thuật và thể thao. Khoảng 1 năm trước, khi trường mầm non Long Hựu Đông có nhu cầu nhân sự, Sang được trung tâm phân phối, đào tạo và bắt đầu đứng các lớp năng khiếu.

Thời gian qua, nhiều phụ huynh tới đón con từng bất ngờ khi thấy một thầy giáo trẻ đang dạy múa hát. Sự vui vẻ, năng lượng của anh cũng được nhiều học sinh yêu thích.

Thân hình cơ bắp của thầy giáo mầm non.

"Mọi người thấy giáo viên mầm non là công việc quen thuộc với phái nữ nên thường khá bất ngờ khi gặp tôi. Cá nhân tôi rất yêu trẻ nhỏ, cũng thích dạy nhảy múa nên cảm thấy đây là công việc phù hợp", Sang chia sẻ.

Bên cạnh đó, Sang còn có niềm yêu thích cho tập luyện thể hình, làm thêm công việc huấn luyện viên cá nhân ngoài giờ. Nhờ vậy, anh sở hữu thân hình cơ bắp, 6 múi vạm vỡ.

"Tôi rất vui khi được nhiều người trên mạng biết tới và dành lời khen. Tôi cũng đang cố gắng duy trì song song cả hai công việc hiện tại trước khi có hướng đi mới", anh cho biết.