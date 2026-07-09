Bắc Ninh đặt mục tiêu thành trung tâm bán dẫn, AI hàng đầu khu vực

Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, Bắc Ninh sẽ phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời trở thành trung tâm bán dẫn, AI của cả nước và khu vực.

Bắc Ninh được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm công nghiệp công nghệ cao của khu vực. Ảnh: VnEconomy.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo quyết định, quy hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương, là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Hình thành trung tâm công nghiệp điện tử

Một trong những định hướng đáng chú ý là phát triển kinh tế gắn với việc lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu; tổ chức không gian phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đô thị - nông thôn phát triển hài hòa; hoàn thiện hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và đô thị thông minh; kết nối với các trung tâm đô thị lớn cùng hạ tầng dịch vụ logistics đa phương thức.

Song song với phát triển kinh tế, Bắc Ninh sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Theo định hướng, Bắc Ninh sẽ là đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng; đồng thời là đầu mối giao thông, trung tâm logistics đa phương thức, trung tâm công nghiệp hiện đại, công nghệ cao và trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của quốc gia và khu vực.

Địa phương cũng được định hướng phát triển thành đô thị văn hóa - lịch sử tiêu biểu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ trên nền tảng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể kết hợp hài hòa với hệ sinh thái tự nhiên; là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, cửa ngõ phía đông bắc của Thủ đô Hà Nội.

Về quy mô dân số, đến năm 2040, toàn đô thị dự kiến có khoảng 7-8 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 6,5-7 triệu người. Đến năm 2050, quy mô dân số tăng lên khoảng 8-9 triệu người, dân số thường trú đạt 7-7,5 triệu người. Tầm nhìn đến năm 2075, đô thị có khả năng đáp ứng quy mô trên 10 triệu người.

Diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn dự kiến đạt khoảng 170.000-200.000 ha vào năm 2040 và tăng lên 200.000-240.000 ha vào năm 2050.

Hình thành mạng lưới khu công nghệ cao, logistics gắn với sân bay Gia Bình

Quy hoạch yêu cầu xác định vị trí và định hướng phát triển các khu chức năng, khu vực trọng điểm, cũng như các không gian có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, lịch sử, quốc phòng và an ninh.

Địa phương sẽ quy hoạch hệ thống trung tâm hành chính cấp toàn đô thị, các trung tâm đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và đổi mới sáng tạo; phát triển các trung tâm logistics hiện đại, cảng cạn (ICD) gắn với các đầu mối giao thông và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bắc Ninh cũng định hướng phát triển mạng lưới khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp điện tử, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; đồng thời nghiên cứu xây dựng khu đô thị hạt nhân và trung tâm phức hợp chính trị - hành chính - kinh tế mới nhằm điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.

Ngoài ra, quy hoạch đề ra định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội, trọng tâm là y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao và các thiết chế an sinh; hình thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng, mở rộng mạng lưới trợ giúp xã hội và chăm sóc người cao tuổi.

Đối với khu vực nông thôn, quy hoạch đề xuất các mô hình tổ chức không gian dân cư gắn với phát triển nông nghiệp tập trung, nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất, bảo đảm sinh kế bền vững và gìn giữ bản sắc nông thôn.