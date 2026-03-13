Ba trường Đại Quốc gia TP.HCM có cơ sở trên 'đất vàng' nội thành

Tại khu vực trung tâm TP.HCM , Trường Đại học Bách khoa TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM) có cơ sở tại 268 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng). Ngôi trường với tuổi đời gần 70 năm này có khuôn viên rộng khoảng 14,2 ha, nằm ở vị trí tiếp giáp ba tuyến đường lớn gồm Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành và D8. Ảnh: HCMUT.

Tiền thân của trường là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật, được thành lập năm 1957. Trải qua nhiều giai đoạn biến động của lịch sử, Trường Đại học Bách khoa vẫn giữ vai trò là một trong những trung tâm đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ quan trọng của khu vực phía Nam. Ảnh: FBNT.

Khuôn viên của trường tại cơ sở Lý Thường Kiệt có diện tích khoảng 14,08 ha và đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phần lớn công trình tại đây được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Trong khuôn viên trường hiện còn hai khu dân cư với tổng diện tích gần 1 ha, ảnh hưởng đến quá trình hoàn tất các thủ tục liên quan đến đất đai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong bối cảnh trường hiện có khoảng 28.000 học viên, sinh viên và dự kiến tăng lên 35.000-40.000 người trong 5-10 năm tới, nhu cầu đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ đào tạo, nghiên cứu trở nên ngày càng cấp thiết. Trong khi đó, cơ sở 2 tại phường Đông Hòa có diện tích khoảng 25,3 ha, nhưng đến nay tỷ lệ diện tích đã được xây dựng mới đạt khoảng 30%, vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển và mở rộng. Ảnh: FBNT.

Ngay khu vực trung tâm phường Sài Gòn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) có cơ sở tại 10-12 Đinh Tiên Hoàng. Khuôn viên này vốn là một phần của Đại học Văn khoa Sài Gòn trước năm 1975, vì vậy mang nhiều dấu ấn lịch sử của giáo dục đại học miền Nam. Ảnh: FBNT.

Bên trong khuôn viên, những dãy nhà cũ nằm dưới tán cây lớn tạo nên không gian khá thoáng đãng, nhiều mảng xanh giữa khu vực trung tâm thành phố. Ảnh: FBNT.

Với vị trí ngay trung tâm thành phố, cơ sở Đinh Tiên Hoàng từ lâu trở thành một không gian học thuật sôi động, nơi thường xuyên diễn ra các hội thảo khoa học, tọa đàm văn hóa và giao lưu học giả. Bên cạnh đó, trường còn có cơ sở tại khu đô thị ĐHQG-HCM ở TP Thủ Đức, cơ sở này đang được đầu tư mở rộng để phục vụ nhu cầu đào tạo ngày càng lớn. Ảnh: FBNT.

Tại phường Chợ Quán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) có cơ sở tại 227 Nguyễn Văn Cừ. Đây là một trong những nơi đào tạo khoa học cơ bản lâu đời của TP.HCM, gắn với nhiều thế hệ nhà khoa học trong các lĩnh vực như toán học, vật lý, hóa học, sinh học hay công nghệ sinh học. Ảnh: FBNT.

Sau nhiều năm hoạt động, khuôn viên này vẫn giữ vai trò quan trọng trong đào tạo và nghiên cứu, với nhiều giảng đường, phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu, nơi triển khai các chương trình sau đại học và nhiều đề tài khoa học của trường. Ảnh: FBNT.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.