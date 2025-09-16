Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ba Lan bắn hạ máy bay không người lái ở địa điểm nhạy cảm

  • Thứ ba, 16/9/2025 10:27 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cơ quan Bảo vệ Nhà nước Ba Lan (SOP) đã vô hiệu hóa một máy bay không người lái đang hoạt động trên các khu vực của chính phủ, bao gồm Phố Parkowa và Cung điện Belweder, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết trên mạng xã hội X, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau các vụ vi phạm không phận gần đây.

Hai công dân Belarus đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc, và cảnh sát đang tiến hành điều tra, ông Tusk cho biết thêm.

Sự việc xảy ra sau khi Ba Lan bắn hạ các máy bay không người lái nghi của Nga xâm phạm không phận nước này ngày 10/9, đặt các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tình trạng báo động cao.

Thời điểm đó, ít nhất 19 máy bay không người lái đã xâm phạm không phận Ba Lan, buộc nước này phải viện dẫn Điều 4 của hiệp ước NATO, trong đó quy định các đồng minh NATO sẽ tham vấn lẫn nhau khi sự toàn vẹn lãnh thổ của liên minh bị đe dọa.

Ngày 12/9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã tuyên bố khởi động chiến dịch "Eastern Sentry" nhằm tăng cường phòng thủ ở sườn phía đông của liên minh, để đối phó với các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái.

Đan Mạch, Pháp, Anh và Đức đã đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu, tàu chiến và hệ thống phòng không cho sứ mệnh này.

UAV Ukraine săn lùng và hạ gục UAV Nga Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg tuyên bố Ukraine đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong công nghệ thiết bị bay không người lái, vượt qua cả Mỹ.

Warsaw tiết lộ mục đích của Nga trong vụ UAV xâm nhập Ba Lan

Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng Moskva (Moscow) sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) “vô hại” để thử phản ứng của NATO mà không gây ra chiến tranh.

23 giờ trước

NATO lộ điểm yếu sau vụ UAV vi phạm không phận Ba Lan, Romania

Romania triệu Đại sứ Nga tại nước này để phản đối vụ một máy bay không người lái (UAV) của Nga bị cáo buộc vi phạm không phận Romania trong khi tấn công nước láng giềng Ukraine.

25:1489 hôm qua

Hệ thống tên lửa Iskander Nga xuất hiện gần biên giới Ba Lan

Trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad 2025, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa Iskander-M tại khu vực Kaliningrad, sát biên giới với Ba Lan.

44:2640 hôm qua

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/ba-lan-ban-ha-may-bay-khong-nguoi-lai-o-dia-diem-nhay-cam-post1778550.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

máy bay không người lái Pháp Đức Nga Ba Lan NATO

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý