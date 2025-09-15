Warsaw tiết lộ mục đích của Nga trong vụ UAV xâm nhập Ba Lan

Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng Moskva (Moscow) sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) “vô hại” để thử phản ứng của NATO mà không gây ra chiến tranh.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh: AFP/TTXVN.







Kênh TVP World của Ba Lan ngày 15/9 dẫn trả lời phỏng vấn của Ngoại trưởng nước này, ông Radosław Sikorski với tờ The Guardian của Anh cho rằng bằng cách cho một bầy thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận Ba Lan, Liên bang Nga đang thăm dò phản ứng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua chiến thuật leo thang từng bước, nhằm tránh kích động một phản ứng toàn diện từ liên minh quân sự này.

Theo TVP World, nhận định nêu trên của ông Sikorski được đưa ra bên lề hội nghị thường niên Chiến lược châu Âu Yalta tại Kyiv, nơi các chính trị gia Ukraine và đồng minh thảo luận về triển vọng tương lai của đất nước sau ba năm rưỡi cuộc xung đột toàn diện.

Ông Sikorski xác nhận rằng các thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận Ba Lan hồi đầu tuần có khả năng mang chất nổ, nhưng nhấn mạnh rằng: “Điều thú vị là tất cả chúng đều là loại vô hại” và “điều này gợi ý với tôi rằng Liên bang Nga đã cố gắng thử phản ứng của chúng ta mà không gây ra chiến tranh”.

Hệ thống phòng không của Ba Lan đã bị chỉ trích vì bị cho là chưa sẵn sàng trước vụ xâm nhập. Trong số khoảng 20 thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận Ba Lan, chỉ có ba hoặc bốn chiếc được xác nhận bị bắn hạ nhờ sự hỗ trợ của các đồng minh NATO đang đóng quân tại nước này.

Quân đội Ba Lan phản hồi rằng trong việc quyết định mục tiêu nào cần bắn hạ, yếu tố tối thượng là mối đe dọa đến tính mạng công dân, tiếp theo mới là giá trị tài sản có thể bị thiệt hại trong vụ tấn công.

Ngoại trưởng Ba Lan cũng đồng tình với cách tiếp cận này.

Ông Sikorski nói với The Guardian: “Các thiết bị bay không người lái đã không đạt mục tiêu, thiệt hại tài sản chỉ nhỏ, không ai bị thương. Nếu điều này xảy ra ở Ukraine, theo định nghĩa của Ukraine, nó sẽ được coi là thành công 100%”.

Đáp lại vụ xâm nhập, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng sự cố đã đưa Ba Lan tiến gần hơn đến xung đột quân sự “hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Thế chiến II” và đã viện dẫn Điều 4 của Hiệp ước NATO, kêu gọi tham vấn với các đồng minh do các mối đe dọa từ Liên bang Nga đối với an ninh Ba Lan.

Nhiều đồng minh của Ba Lan đã chính thức lên án vụ xâm nhập, nhiều nước triệu tập đại sứ Liên bang Nga tại nước mình để phản đối vi phạm này, đồng thời cam kết hỗ trợ quân sự.

Ngoài ra, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tướng Alexus Grynkewich, Tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu, vào hôm 12/9 cũng thông báo khởi động tập trân Eastern Sentry nhằm tăng cường phòng thủ cho Ba Lan.

Sau phản ứng ban đầu có phần lạnh nhạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nỗ lực hạ thấp sự việc như một “sai sót” – vốn nhanh chóng bị giới chức Ba Lan bác bỏ – Mỹ cuối cùng cũng đã lên án hành động vi phạm không phận Ba Lan của Liên bang Nga tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng ngày.

Ông Sikorski cho biết nếu vụ xâm nhập dẫn đến thương vong cho công dân Ba Lan, phản ứng của Vácsava (Warsaw) sẽ “cứng rắn hơn nhiều”, nhưng từ chối tiết lộ điều đó sẽ mang lại hệ quả gì cho Liên bang Nga.

Ông Sikorski nhấn mạnh rằng vụ xâm nhập không thể là một sai sót, dựa vào số lượng thiết bị bay không người lái được huy động.

Ông Sikorski nói: “Anh có thể tin rằng một hoặc hai chiếc bay chệch mục tiêu, nhưng 19 chiếc sai sót chỉ trong một đêm, kéo dài bảy giờ liền, xin lỗi, tôi không tin điều đó”.

Về phần mình, theo kênh RT, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga khẳng định các thiết bị bay không người lái mà họ sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine không thể bay xa đến mức xâm nhập lãnh thổ Ba Lan, và nhấn mạnh rằng Moskva (Moscow) không hề có mục tiêu nào trong lãnh thổ Ba Lan.

Do Vácsava không đưa ra được bằng chứng rõ ràng, cho nên, Moskva cho biết họ không thể xác nhận cũng như không phủ nhận những vi phạm bị cáo buộc, nhưng nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng tổ chức tham vấn.

Điện Kremlin cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây thường xuyên đưa ra những tuyên bố “khiêu khích hằng ngày” mà không có bằng chứng, trong khi Belarus cho biết họ đã cảnh báo Ba Lan về việc một số thiết bị bay không người lái bị trôi dạt do hoạt động tác chiến điện tử giữa lực lượng Liên bang Nga và Ukraine.

Báo Izvestia ngày 14/9 dẫn phát biểu Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov cho biết thêm sau cáo buộc của phía Ba Lan, “Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã đề nghị tiến hành tham vấn, nhưng Bộ Quốc phòng Ba Lan lại không sẵn sàng”.

Theo ông Ulyanov, “điều này giống như một hành động khiêu khích hoặc một sự hiểu lầm mà phía Ba Lan không muốn làm rõ”.

Ông Ulyanov cũng nói thêm rằng, mặc dù chưa có nhiều chi tiết về vụ việc, Ba Lan đã vội vàng đưa ra kết luận rằng Liên bang Nga có những nỗ lực nhằm gây bất ổn cho đất nước họ.

UAV Ukraine săn lùng và hạ gục UAV Nga Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg tuyên bố Ukraine đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong công nghệ thiết bị bay không người lái, vượt qua cả Mỹ.

Sự giúp đỡ từ Ukraine

Sau vụ xâm nhập, Ukraine đã đề nghị giúp huấn luyện lực lượng phòng không Ba Lan trong tác chiến chống thiết bị bay không người lái, và Vácsava đã chấp nhận.

Ông Sikorski nói với The Guardian: “Người Ukraine có trang thiết bị tốt hơn để đối phó với thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga, và họ có kinh nghiệm sâu rộng, cập nhật hơn nhiều trong việc kháng cự quân đội Liên bang Nga. Điều mà công chúng và các chính phủ phương Tây cần khẩn trương tích hợp vào suy nghĩ, đó là chính người Ukraine sẽ huấn luyện chúng ta cách đối phó với Liên bang Nga, chứ không phải ngược lại”.

Việc huấn luyện lực lượng phòng không Ba Lan về tác chiến chống thiết bị bay không người lái sẽ được tiến hành tại một trung tâm huấn luyện NATO ở Ba Lan, một “môi trường an toàn hơn” cho binh sĩ Ba Lan so với việc tập huấn tại Ukraine, và phù hợp với lập trường kiên quyết của Vácsava rằng Ba Lan không có kế hoạch gửi quân đến Ukraine.

Kể từ vụ xâm nhập của các thiết bị bay không người lái Liên bang Nga vào không phận Ba Lan tối 9/9, máy bay Ba Lan và đồng minh lại được triển khai hôm 13/9 do nguy cơ thiết bị bay không người lái Liên bang Nga xuất hiện tại miền Tây Ukraine. Sân bay Lublin ở phía Đông Ba Lan đã phải đóng cửa, và tin nhắn cảnh báo được gửi tới người dân địa phương để khuyên họ thận trọng.

Cùng ngày, một thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga đã vi phạm không phận Romania, một quốc gia thành viên NATO khác. Một lần nữa, các tiêm kích F-16 đã được điều động, Bộ Quốc phòng Romania và người đứng đầu ngoại giao EU Kaja Kallas đều lên án hành động của Liên bang Nga, và Bucharest cho biết sẽ phản đối vi phạm này tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.