Ba đội bóng Anh tranh giành sao Nhật Bản

Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, Keito Nakamura trở thành mục tiêu săn đón của ba đại diện Premier League với giá chuyển nhượng 21,5 triệu bảng.

Keito Nakamura gây ấn tượng tại World Cup 2026.

Theo thông tin từ BBC, bộ ba câu lạc bộ Premier League bao gồm Everton, Bournemouth và Fulham đang ráo riết theo đuổi tuyển thủ Nhật Bản. Hiện tại, anh đang thuộc biên chế Stade Reims.

Sau khi đội bóng nước Pháp không giành được quyền thăng hạng lên Ligue 1, một thỏa thuận cho phép anh rời câu lạc bộ được kích hoạt. Mức phí chuyển nhượng của ngôi sao 25 tuổi được ấn định vào khoảng 21,5 triệu bảng, con số được đánh giá là khá hời so với năng lực thực tế của anh.

Mùa giải vừa qua, Nakamura thể hiện bản năng sát thủ với 14 pha lập công cho Stade Reims. Hiệu suất ghi bàn ổn định cùng khả năng gây đột biến cao là lý do huấn luyện viên của nhiều đội bóng Anh khao khát có được chữ ký của anh.

Về phía các đội bóng theo đuổi, Fulham đang duy trì sự theo dõi sát sao và sẵn sàng đưa ra đề nghị. Trong khi đó, Everton và Bournemouth dù đã thực hiện các bước thăm dò ban đầu vẫn đang vấp phải rào cản về nhân sự.

Cả hai đội bóng này cần thanh lý bớt các tiền đạo hiện có trong đội hình nhằm cân bằng quỹ lương và dọn chỗ cho ngôi sao người Nhật Bản trước khi chính thức kích hoạt thương vụ.

Ngoài Nakamura, một ngôi sao khác của tuyển Nhật Bản là thủ thành Zion Suzuki cũng có thể tới Premier League ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Cảnh khó tin khi tuyển Nhật Bản trở về nước Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.