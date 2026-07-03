Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ba đội bóng Anh tranh giành sao Nhật Bản

  • Thứ sáu, 3/7/2026 12:01 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, Keito Nakamura trở thành mục tiêu săn đón của ba đại diện Premier League với giá chuyển nhượng 21,5 triệu bảng.

Keito Nakamura gây ấn tượng tại World Cup 2026.

Theo thông tin từ BBC, bộ ba câu lạc bộ Premier League bao gồm Everton, Bournemouth và Fulham đang ráo riết theo đuổi tuyển thủ Nhật Bản. Hiện tại, anh đang thuộc biên chế Stade Reims.

Sau khi đội bóng nước Pháp không giành được quyền thăng hạng lên Ligue 1, một thỏa thuận cho phép anh rời câu lạc bộ được kích hoạt. Mức phí chuyển nhượng của ngôi sao 25 tuổi được ấn định vào khoảng 21,5 triệu bảng, con số được đánh giá là khá hời so với năng lực thực tế của anh.

Mùa giải vừa qua, Nakamura thể hiện bản năng sát thủ với 14 pha lập công cho Stade Reims. Hiệu suất ghi bàn ổn định cùng khả năng gây đột biến cao là lý do huấn luyện viên của nhiều đội bóng Anh khao khát có được chữ ký của anh.

Về phía các đội bóng theo đuổi, Fulham đang duy trì sự theo dõi sát sao và sẵn sàng đưa ra đề nghị. Trong khi đó, Everton và Bournemouth dù đã thực hiện các bước thăm dò ban đầu vẫn đang vấp phải rào cản về nhân sự.

Cả hai đội bóng này cần thanh lý bớt các tiền đạo hiện có trong đội hình nhằm cân bằng quỹ lương và dọn chỗ cho ngôi sao người Nhật Bản trước khi chính thức kích hoạt thương vụ.

Ngoài Nakamura, một ngôi sao khác của tuyển Nhật Bản là thủ thành Zion Suzuki cũng có thể tới Premier League ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Cảnh khó tin khi tuyển Nhật Bản trở về nước Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Biển người chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước

Dù dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Brazil, tuyển Nhật Bản vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ khi trở về quê nhà vào ngày 2/7.

18 giờ trước

Cầu thủ Nhật Bản hứng gần một triệu bình luận tấn công từ CĐV Brazil

Phát biểu về Brazil tiếp tục khiến tiền đạo Kento Shiogai trở thành tâm điểm khi Instagram của anh bị CĐV xứ Samba "bao vây" sau thất bại của Nhật Bản.

43:2593 hôm qua

Bài học cay đắng của Nhật Bản sau trận thua Brazil

Theo cựu HLV Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, Nhật Bản không thua Brazil chỉ vì khác biệt đẳng cấp, mà vì họ đánh mất sự chủ động đúng lúc cần giữ nó nhất.

44:2653 hôm qua

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Huy Trưởng

world cup nhật bản keito nakamura world cup nhật bản keito nakamura

    Đọc tiếp

    Hanh dong 'gay bao' mang xa hoi cua Ronaldo hinh anh

    Hành động 'gây bão' mạng xã hội của Ronaldo

    13 phút trước 12:00 3/7/2026

    0

    Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ phát cuồng khi xuất hiện trên ban công khách sạn để giao lưu sau chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý