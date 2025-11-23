Bà chủ Mailisa từng nói gì về sản phẩm bị tố kém chất lượng?

Trong suốt thời gian dài trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Mai - chủ Mailisa - liên tục livestream để bác bỏ thông tin sản phẩm của Mailisa là không rõ nguồn gốc.

Những tuyên bố này của bà chủ Mailisa hiện được đặt dưới góc nhìn hoàn toàn khác khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an xác định Mailisa đã nhập khẩu số lượng lớn mỹ phẩm “giá rẻ” từ Quảng Châu, Trung Quốc, nhưng khi bán ra thị trường lại gắn mác Hong Kong, Nhật Bản hoặc hàng cao cấp nhập khẩu, với giá bán cao gấp nhiều lần.

Bộ sản phẩm của Mailisa hút khách được khách tự tin quảng bá sau khi sử dụng.

Đáng chú ý, chỉ 3/100 sản phẩm chủ lực đã mang về cho hệ thống này khoản thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng, con số gây rúng động toàn bộ thị trường thẩm mỹ.

Quay ngược thời gian, chỉ 10 ngày trước khi C03 khởi tố, hôm 11/11 lên tiếng thanh minh về các tin đồn cho rằng sản phẩm của công ty là “kem trộn”, “kém chất lượng”.

Trên trang Facebook Mailisa - trang chính thức của bà Phan Thị Mai - chủ hệ thống Mailisa - khẳng định toàn bộ sản phẩm Doctor Magic, dòng mỹ phẩm được Mailisa phân phối không phải hàng giả, không phải kem trộn, mà được nhập khẩu chính ngạch và kiểm nghiệm nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế.

Bà Mai lên tiếng trên trang cá nhân của mình.

Theo bà Mai, tất cả sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp phép. Mỗi lô sản phẩm nhập khẩu đều được gửi kiểm nghiệm tại các đơn vị uy tín như Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) và Công ty Phân tích - Kiểm nghiệm Việt Tín, đồng thời đối chiếu kết quả từ 2-3 phòng kiểm nghiệm khác nhau để đảm bảo minh bạch.

Về quy trình kiểm nghiệm, quá trình này bao gồm kiểm tra kim loại nặng (Thủy ngân, Chì, Asen…) và vi sinh vật để đảm bảo sản phẩm sạch khuẩn, không chứa nấm mốc hay vi khuẩn gây hại, tuyệt đối an toàn cho mọi loại da - kể cả làn da nhạy cảm trước khi phân phối ra thị trường...

"Nếu kết quả kiểm nghiệm không đạt, Mailisa ngay lập tức trả lại lô hàng cho đối tác nước ngoài theo đúng điều khoản hợp đồng, bảo vệ tuyệt đối quyền lợi và sức khỏe của khách hàng cũng như uy tín của thương hiệu Mailisa"- Bà Mai chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, sau lời thanh minh của bà Mai xuất hiện trên mạng xã hội hôm 11/11, đến sáng ngày 13/11 hệ thống Mailisa hứng chịu sự chú ý lớn sau khi cơ quan công an tiến hành khám xét nhiều chi nhánh trên toàn quốc và thu giữ tài liệu để phục vụ điều tra.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, thẩm mỹ viện Mailisa nhiều năm qua liên tục bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong hoạt động quảng cáo, cung cấp dịch vụ và sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người khi chưa được cấp phép, hoặc sử dụng người hành nghề nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề.

Cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa vắng hoe khách sau ngày C03 khởi tố bắt giam chủ hệ thống.

Cùng thời điểm này, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã yêu cầu các địa phương trên cả nước khẩn trương lấy mẫu kiểm nghiệm đối với loạt sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố được yêu cầu thu thập mẫu từ nhiều kênh, tập trung vào nhóm sản phẩm làm trắng da, kem chống nắng, mỹ phẩm có hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em - những nhóm có nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chứa các chất cấm hoặc nồng độ vượt giới hạn.

Văn bản của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các địa phương.

Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm Thuốc TPHCM cũng được giao lấy mẫu tại các đầu mối lớn và các sàn thương mại điện tử, đồng thời hỗ trợ kiểm định khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan quản lý sẽ thu hồi, tiêu hủy sản phẩm, xử phạt theo quy định và thông tin rộng rãi để người dân biết.

"Trong khi chưa có kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị, Cục Quản lý dược đề nghị các cơ sở kinh doanh, người dân cần thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu, công bố" - Cục Quản lý dược khuyến cáo.