Ba chị em ruột mất cha sau khi giành HCV SEA Games 33

Ba chị em ruột Mỹ Trang, Mỹ Hạnh, Mỹ Linh tham gia môn vật tại SEA Games 33 vừa nhận tin bố qua đời rạng sáng 22/12.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Huế cho biết ông Nguyễn Đăng Sơn (bố của ba VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh) đã từ trần vào rạng sáng 22/12, sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

"Trong suốt quá trình tập trung huấn luyện và thi đấu, cả ba đã phải nén lại tình cảm riêng, gác lại việc gia đình để hoàn thành nhiệm vụ quốc gia", đại diện đơn vị cho hay.

Bài viết của Mỹ Trạng rạng sáng 22/12.

Trên trang cá nhân, Mỹ Trang và Mỹ Hạnh cũng xác nhận thông tin trên. Lúc 1h31 sáng 22/12, VĐV Mỹ Hạnh đăng tải bức ảnh nắm tay bố cùng dòng trạng thái xúc động. Cô viết: "Ba ơi con đau lắm". Trong khi đó, Mỹ Hạnh nghẹn ngào: "Cha ơi bóng cả cây cao che chở chúng con lao đao cuộc đời. Con mất cha thật rồi cha ơi".

Cả hai bài viết thu hút sự chú ý từ dư luận và nhận nhiều bình luận động viên, chia buồn của người hâm mộ.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh cùng sinh ra tại làng vật Thủ Lễ, xã Quảng Điền, TP Huế. Cả ba vừa tạo nên kỳ tích tại SEA Games 33 khi khi mang về 3 trong 4 tấm HCV tại môn vật tự do nữ cho đoàn thể thao Việt Nam trong buổi thi đấu vào chiều ngày 18/12, tại SEA Games 33.

Trong đó, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành huy chương vàng ở hạng cân 62 kg. Nguyễn Thị Mỹ Trang bảo vệ thành công ngôi vô địch hạng 58 kg sau khi vượt qua đối thủ mạnh của Myanmar Thae Thaint Thaint Thu ở trận chung kết với tỉ số 10-0. Trong khi đó, em út Nguyễn Thị Mỹ Linh đã để lại ấn tượng trong sàn đấu khu vực khi giành huy chương vàng ở hạng 53 kg.

Đây là lần hiếm hoi thể thao Việt Nam có ba chị em ruột cùng dự một kỳ SEA Games và cùng bước lên bục trao thưởng.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (phải), Nguyễn Thị Mỹ Trang (giữa) và em út Nguyễn Thị Mỹ Linh cùng giành HCV tại SEA Games 33. Ảnh: Mỹ Hạnh/Facebook.