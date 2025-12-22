Từ chuyến tàu lên thành phố đến hành trình về quê ăn Tết với gia đình

Nhiều người thích đi tàu hỏa về quê ăn Tết vì vừa tiết kiệm chi phí, lại được tận hưởng không khí ấm áp, khác biệt mà họ khó cảm nhận được nếu di chuyển bằng các phương tiện khác.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, những chuyến tàu còn là "mảnh ghép ký ức" trong lòng nhiều người. Nơi đó chứng kiến hành trình bạn trẻ háo hức rời quê hương lên thành phố nhập học. Đến nay, nhiều người vẫn thường chọn tàu hỏa là phương tiện về quê ăn Tết bởi những cảm xúc đặc biệt trên những chuyến tàu này.

Chuyến tàu đặc biệt

Trong ký ức nhiều người, chuyến tàu rời quê lên thành phố thường gắn liền với những kỷ niệm khó quên. Nhiều người không khỏi bồi hồi xen lẫn lo âu khi lần đầu bước chân lên tàu, theo đuổi giấc mơ học hành hay mưu sinh nơi thành phố. Cảnh tượng ga tàu đông đúc, tiếng còi tàu vang vọng, mùi khói dầu và những vali nặng trịch cả hành lý lẫn quà quê - tất cả tạo nên hồi ức khó thay thế.

Những chuyến tàu thường kéo dài hàng tiếng đồng hồ, vừa mệt nhưng cũng thật vui, bởi bạn có dịp lắng nghe câu chuyện đời thường của người lạ. Những chuyến tàu không chỉ chất chứa nỗi niềm của người con xa quê, mà còn mang theo hy vọng và ước mơ về tương lai thành công, báo hiếu gia đình.

Nhiều người chọn di chuyển bằng tàu hỏa khi lên thành phố nhập học, tìm việc.

Khi lớn lên, những chuyến tàu trở thành lựa chọn hàng đầu bởi cho hành khách cơ hội khám phá những cung đường tuyệt đẹp của Tổ quốc. Đơn cử với chặng Huế - Đà Nẵng, bạn sẽ có 3 tiếng đắm mình trong khung cảnh uốn lượn của đèo Hải Vân, ngắm trọn rừng núi và biển xanh choáng ngợp. Hay khi đi tuyến TP.HCM - Bình Thuận (cũ), bạn được chiêm ngưỡng cánh đồng thanh long sáng rực ánh đèn đêm.

Chuyến tàu về quê ăn Tết luôn là chuyến được mong chờ nhất.

Dần dần, những chuyến tàu trở thành cầu nối quen thuộc giữa quê hương và nơi lập nghiệp. Nhiều người chọn đi tàu hỏa về quê vào cuối tuần hay nghỉ lễ. Nhưng đặc biệt và cũng hạnh phúc nhất là những chuyến tàu về ăn Tết với gia đình.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí ở ga tàu trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Những cây mai, cành đào hay nhành hoa ly được bọc gói cẩn thận theo hành khách lên tàu. Giữa không khí sôi động đó, hành khách có thể bắt gặp những cái ôm tạm biệt bạn bè hay người yêu để trở về quê - tạo nên cảnh tượng đặc biệt mà nếu di chuyển bằng phương tiện khác, bạn khó lòng cảm nhận được.

Đó cũng là lý do Minh Hà (24 tuổi, đang sinh sống ở TP.HCM) luôn chọn tàu hỏa là phương tiện di chuyển trong hành trình dài 1.400 km về Nghệ An ăn Tết cùng gia đình.

Cô tâm sự: "Đi tàu hỏa tiết kiệm so với máy bay và đỡ mệt hơn so với xe khách. Những chuyến tàu ngày Tết lại càng đặc biệt hơn khi tôi thấy hành khách xung quanh tay xách theo những món quà cho gia đình. Cảm giác ấm áp xen lẫn chờ mong này chỉ khi đi tàu hỏa mới có".

Bí kíp giúp hành trình về quê ăn Tết nhẹ nhàng hơn

Trước đây, khách hàng phải xếp hàng dài tại nhà ga, đôi khi phải canh từ sáng sớm, thì mới có cơ hội mua vé. Ngày nay, việc di chuyển bằng tàu hỏa ngày càng tiện lợi và hiện đại hơn. Vé tàu được bán trực tuyến qua các nền tảng, giúp người dùng dễ dàng chọn chỗ ngồi, giờ khởi hành ở bất cứ đâu. Ngoài ra, các đơn vị vận chuyển đường sắt cũng thường xuyên cập nhật thông tin và số lượng vé bán trên website. Nhờ vậy, không cần đến tận nhà ga, người dùng có thể cập nhật được khi nào tàu bắt đầu mở bán hay tăng chuyến.

Bên cạnh đó, các toa được nâng cấp với ghế ngồi êm ái, điều hòa mát mẻ và có khu vực ăn uống riêng. Nhờ vậy, hành trình trở về nhà không còn là nỗi ám ảnh về thời gian mà trở thành cơ hội thư giãn, ngắm thiên nhiên dọc đường.

Di chuyển bằng tàu hỏa ngày càng tiện lợi và thoải mái hơn.

Với sự tiện nghi đó, nhiều bạn trẻ ưa thích đi tàu ngày Tết. Tuấn Anh (25 tuổi, quê ở Hải Phòng) cũng khởi hành từ ga Sài Gòn để trở về quê ăn Tết. Năm nào anh cũng chọn tàu hỏa vì thích không khí đón Tết trên ga tàu, và cũng bởi chi phí di chuyển bằng đường sắt tiết kiệm hơn so với máy bay.

"Năm nay, mình còn biết đến mẹo săn vé tàu trên ứng dụng ShopeePay. Mình tiết kiệm được 10% giá vé nên vui lắm", Tuấn Anh hào hứng chia sẻ.

Hành khách có cơ hội nhận ưu đãi 10% giá vé khi mua vé tàu hỏa trên ứng dụng ShopeePay.

Tuấn Anh cho biết ShopeePay ưu đãi giảm 10% (lên đến 300.000 đồng) khi hành khách đặt vé qua các đối tác như Vietnam Airlines, Đường sắt Việt Nam, Futa và Vé Xe Rẻ. Bạn chỉ cần click vào đường link, lấy mã về ví và thanh toán bằng ShopeePay để nhận ưu đãi hấp dẫn này.

Thời điểm cận Tết, những chuyến tàu hỏa vẫn thường xuyên chạy, thậm chí còn tăng thêm chuyến tàu để phục vụ nhu cầu của người dân. Các đơn vị đang mở bán vé tàu hỏa nên bạn hãy tranh thủ mua vé ngay từ hôm nay để tận hưởng hành trình về quê đón Tết theo cách thật ấm áp.