3 lý do khiến dân văn phòng lên kế hoạch du lịch xuyên Tết

Nhiều bạn trẻ đang lên kế hoạch du lịch xuyên Tết để được tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn, chào đón năm mới theo cách khác biệt.

"Còn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tâm hồn mình đang nghỉ Tết luôn rồi", Hà Anh (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về tâm trạng "tan chậm" dịp cuối năm. Cô dự định đặt vé máy bay vào TP.HCM rồi du lịch Singapore trong đầu năm mới, coi đây là món quà tự thưởng sau một năm làm việc.

Không chỉ Hà Anh, nhiều bạn trẻ khác cũng đang âm thầm lên kế hoạch du lịch xuyên Tết. Giữa những ngày bận rộn, việc lướt ứng dụng đặt vé, bàn luận điểm đi chơi, hay rủ nhau lập nhóm du xuân trở thành niềm vui nhỏ, kéo tinh thần họ khỏi guồng quay deadline.

Tết Nguyên đán luôn là dịp đặc biệt khi gia đình quây quần nhưng với nhiều bạn trẻ, đây cũng là thời điểm tuyệt vời để lên đường - thời điểm không bị deadline bủa vây và chi phí du lịch "dễ thở" hơn nhiều.

Thời điểm đi du lịch lý tưởng

Với dân công sở, các kỳ nghỉ ngắn ngày trong năm thường bị xen bởi loạt dự án dang dở. Không khó bắt gặp cảnh bạn trẻ đang ngồi giữa biển nhưng vẫn cầm theo laptop, chúi mặt vào màn hình để đảm bảo các đầu việc. Những dòng tin nhắn "em ơi", "gấp gấp", "chịu khó giúp anh"… vẫn liên tục được gửi đến, khiến người trẻ khó toàn tâm cho cuộc chơi. Thậm chí nếu muốn du lịch vài ngày, không ít người phải nhờ đồng nghiệp trực thay và sau đó về "trả nợ".

Nhiều dân văn phòng gặp cảnh vừa đi chơi vừa làm việc khi chọn du lịch trong năm.

Thế nên kỳ nghỉ Tết, thường kéo dài hơn 1 tuần và trọn vẹn không dính đến công việc, được nhiều người xem là khoảng thời gian vàng để đi chơi và là món quà tự thưởng cho bản thân. Thực tế, dân văn phòng bắt đầu lên kế hoạch du lịch và đặt vé từ đầu tháng 11, sau khi nhận thông báo chốt thời gian nghỉ Tết.

Sự ngóng chờ đó cũng phản ánh nhu cầu cân bằng cuộc sống của dân văn phòng. Việc tạm rời môi trường quen thuộc để đón Tết ở thành phố khác không chỉ là cách làm mới bản thân, mà còn là chuẩn bị năng lượng cho năm tiếp theo. Một số công ty còn cho phép workcation (những chuyến đi kết hợp làm việc từ xa) giúp nhân viên dễ dàng kéo dài thời gian du lịch.

Đón Tết theo cách khác

Trần Hiếu (28 tuổi, TP.HCM) chọn đón Tết thật khác ở Hong Kong (Trung Quốc). Anh cho biết mọi năm sẽ ăn Tết cùng gia đình, nhưng năm nay muốn có sự thay đổi. Anh đã đặt vé máy bay khởi hành vào mùng 1 Tết và dự định chơi ở Hong Kong đến mùng 7 thì quay lại với công việc.

Trần Hiếu tâm sự: "Gia đình thường chỉ tụ họp vào 30 Tết, nên mình sẽ dành riêng ngày này bên bố mẹ và họ hàng. Đến mùng 1 sẽ đi chơi Hong Kong vì có nhiều lễ hội dịp đầu năm mới. Mình đã xin phép bố mẹ đón Tết ở nơi xa và được gia đình ủng hộ".

Đón Tết ở một nơi xa sẽ đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Đón Tết ở nhà vốn gắn liền với truyền thống của nhiều gia đình Việt Nam. Nhưng cùng với sự biến chuyển của đời sống, quan niệm về Tết cũng thay đổi. Không chỉ Trần Hiếu, nhiều bạn trẻ đã có suy nghĩ hưởng Tết ở thành phố khác, dành thời gian cho những trải nghiệm riêng.

Điều này một phần đến từ việc người trẻ ngại "chạy show" thăm hỏi họ hàng, hay nhận về những câu hỏi không mong muốn như bao giờ lập gia đình, lương tháng bao nhiêu… Bên cạnh đó, nhiều quốc gia cũng đón Tết Nguyên đán bằng các lễ hội lớn. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để bạn thưởng Tết thật khác, khám phá nét văn hóa mới mà trong năm không có nhiều cơ hội được thử.

Ngoài ra, việc đón Tết ở nơi xa còn giúp dân văn phòng tái tạo năng lượng sau một năm làm việc căng thẳng. Những trải nghiệm khác biệt, từ thiên nhiên, văn hóa, lối sống của vùng đất mới, sẽ mang đến cảm giác làm mới bản thân. Bởi việc rời khỏi vòng quay quen thuộc, dành toàn tâm trí cho chuyến đi giúp họ có thêm góc nhìn và cảm hứng mới. Đó chính là điều chuyến du lịch ngắn ngày trong năm khó có được.

Du lịch Tết không còn xa xỉ

Một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều người chọn du lịch xuyên Tết là chi phí và điều kiện du lịch hợp lý. Bạn sẽ không phải đối diện với cảnh xếp hàng đông đúc, được thoải mái tận hưởng chuyến đi không xô bồ. Một điểm cộng nữa, bạn có dịp trải nghiệm những đồ ăn và lễ hội văn hóa chỉ trong Tết Nguyên đán mới có, với mức giá không quá đắt đỏ.

Ngoài ra, do không phải giai đoạn cao điểm nên chi phí đặt phòng và vé máy bay thường rẻ hơn, nhất là đi nước ngoài. Các chi phí di chuyển khác như xe khách, tàu hỏa hay giá lưu trú... cũng "dễ thở" hơn nhiều.

Vân Anh (23 tuổi, Hải Phòng) cũng được hưởng lợi khi chọn đặt vé máy bay đi du lịch xuyên Tết. Cô cho biết đã mua vé máy bay đi Trung Quốc với chi phí rẻ hơn nhờ đặt qua ứng dụng ShopeePay. "Mình được giảm 10% khi đặt vé qua ShopeePay. Tiền vé được giảm kha khá, làm mình càng thêm ngóng ngày khởi hành hơn", Vân Anh chia sẻ.

Đặt vé Tết qua ứng dụng điện thoại giúp bạn tiết kiệm kha khá chi phí.

Dù chọn ở nhà hay đi du lịch thì Tết Nguyên đán vẫn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là khoảng thời gian bạn nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng và chào đón những điều mới. Năm mới - trải nghiệm mới, và những chuyến đi xa sẽ khiến dân văn phòng đón một cái Tết thật khác biệt và theo cách đáng nhớ.