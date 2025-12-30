Con tím tái giữa đêm, bố khóc nấc đập cửa hàng xóm cầu cứu

Một tuần trôi qua kể từ đêm con nhỏ 2 tháng tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch, phải đi cấp cứu trong đêm, vợ chồng chị Minh Hoàn (Đồng Nai) vẫn chưa thôi ám ảnh.

Bố hoảng hốt, đập cửa hàng xóm xin cứu con giữa đêm Con nhỏ hai tuổi rơi vào tình trạng nguy hiểm, chồng chị Minh Hoàn (Đồng Nai) không giữ nổi bình tĩnh, chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu giữa đêm.

"Giờ mỗi lần thấy con hơi nóng cũng lo, ba của bé mấy lần bật tỉnh dậy giữa đêm chỉ vì nghe tiếng con thở mạnh", người mẹ 3 con chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chị Minh Hoàn kể vào khoảng 1h sáng 13/12, con gái nhỏ bất ngờ bị khó thở, người tím tái, tình trạng rất nguy hiểm.

Trước đó, vào sáng 12/12, do con có biểu hiện sốt nhẹ, vợ chồng chị Hoàn đã đưa con đi khám ở hai bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán con bị viêm hô hấp nhẹ. Nhận thấy bé không có biểu hiện nặng, bác sĩ kê thuốc và cho về nhà theo dõi thêm.

Đến đêm khuya, con bị sặc sữa nhẹ khi bú, người mẹ đặt con nằm nghiêng rồi vỗ nhẹ lưng. Không ngờ, tình trạng chuyển xấu quá nhanh khiến hai vợ chồng hoảng hốt.

Chồng chị Minh Hoàn chạy sang cầu cứu nhà hàng xóm giữa đêm khi con bị ốm.

"Bé bắt đầu sốt cao, hai bàn tay nắm chặt giơ trước ngực, người đờ ra, mắt không đảo tròng. Tôi dù sợ hãi vẫn cố giữ bình tĩnh, gọi chồng lấy thuốc nhét hậu môn cho con để hạ sốt, còn mình thì làm các thao tác sơ cứu", chị Minh Hoàn nhớ lại những giây phút chạy đua với thời gian để cứu con.

Chồng chị hoảng hốt, chạy xuống nhà lấy thuốc rồi lao thẳng sang nhà hàng xóm đập cửa kêu cứu: "Cứu con với, cứu con tôi với". Không kịp đợi hàng xóm ra mở cửa, anh chạy lao ngược về nhà.

Đến khi hàng xóm sang tới nhà, người chồng không thể bình tĩnh để diễn tả sự việc. Anh nghẹn ngào, cố kìm lại cảm xúc như muốn vỡ òa: "Con con sắp chết rồi". Đôi chân anh run run không đứng vững, vừa chạy lên xuống xem tình hình con vừa hoảng hốt soạn đồ.

Chị Hoàn đang cùng con ở trên tầng hai, vẫn cố gắng sơ cứu, không thể bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu con.

"Tôi nới lỏng quần áo bé, lấy nước ấm lau người. Sau đó, tôi đặt con nằm úp trên cánh tay mình, vỗ lưng rồi chuyển qua ép ngực hô hấp. Tôi liên tục búng vào lòng bàn chân con, gọi tên để con phản ứng. May sao, vài phút sau con có thể khóc, dù tiếng khóc còn nhỏ", chị kể lại.

Vợ chồng chị Minh Hoàn có 3 con.

Sau khi nhờ hàng xóm trông nhà và hai đứa con lớn, vợ chồng chị đưa con út vào viện.

Chồng chị khóc và gọi tên con suốt quãng đường 10 km tới bệnh viện, lo sợ đến mức không thể đứng vững, nhưng bản năng của người cha đã giúp anh lái xe nhanh nhất có thể mà vẫn an toàn để đưa con đi cấp cứu. Trong khi chị Hoàn vẫn liên tục vỗ nhẹ, búng chân và quan sát các phản ứng của con.

"Lúc đó, lòng tôi như lửa đốt. Tim tôi hẫng đi một nhịp khi thoáng nghĩ đến trường hợp tệ nhất, rồi lập tức quay về thực tại", người mẹ nhớ lại cảm giác hoảng sợ và ám ảnh trên xe.

Đến bệnh viện, em bé được bác sĩ cấp cứu, cho thở oxy và cơ thể hồng hào trở lại. Vợ chồng chị thở phào, trút bỏ được gánh nặng.

Con gái chị Hoàn điều trị tại bệnh viện 2 đợt, tổng cộng 10 ngày. Hiện tại, bé đã được xuất viện về nhà, bú tốt và đang dùng thuốc điều trị tình trạng trào ngược dạ dày thực quản.

Trải qua tình huống nguy cấp, hai vợ chồng chị vẫn chưa nguôi cảm giác bồn chồn. Khi ngồi lại với nhau, vợ chồng chị vẫn nhắc phải cẩn thận và bình tĩnh hơn nếu gặp phải tình huống tương tự.

Vợ chồng chị cũng cảm thấy khi có hàng xóm nhiệt tình, "tối lửa tắt đèn có nhau". Suốt đêm vợ chồng chị đưa con đi cấp cứu, người hàng xóm đã giúp trông nhà, thường xuyên hỏi han tình hình con nhỏ.

Đã là mẹ 3 con nhưng chị Hoàn nói rằng chưa từng rơi vào tình huống nào hoảng sợ đến vậy. Với chị, mỗi lần có con nhỏ lại là một lần học làm mẹ, có thêm nhiều thứ mới mẻ, mỗi đứa trẻ chào đời lại có sức khỏe và tính cách khác nhau.

Không có ông bà hai bên phụ giúp, việc chăm con chủ yếu do vợ chồng tự lo liệu. Ngoài em bé hai tháng tuổi, chị còn có bé lớn 10 tuổi và bé thứ hai 5 tuổi. Các con cách tuổi nhau giúp mẹ đỡ vất vả.

"Sau câu chuyện vừa rồi, chồng tôi cũng bảo hay vợ nghỉ việc ở nhà chăm con, nhưng giờ tình hình bé đã ổn nên tôi vẫn muốn đi làm", chị chia sẻ, nói rằng hiện tại mong muốn lớn nhất là các con đều khỏe mạnh, bình an.