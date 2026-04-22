Bà Cao Thị Ngọc Dung tiết lộ kế hoạch đưa PNJ 'xuất ngoại' trở lại

Do ảnh hưởng từ chính sách nguyên liệu, PNJ từng phải thu hẹp hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cho biết doanh nghiệp đang quay lại với chiến lược mới.

Trả lời cổ đông về chiến lược "go global" của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) tại ĐHĐCĐ chiều 22/4, Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung cho biết định hướng toàn cầu hóa đã được doanh nghiệp theo đuổi từ nhiều năm trước.

PNJ từng có tỷ trọng xuất khẩu đáng kể sang nhiều thị trường quốc tế. Tuy nhiên, từ năm 2021, chính sách hạn chế nhập khẩu vàng nguyên liệu khiến giá vàng trong nước duy trì ở mức cao hơn thế giới, làm suy giảm đáng kể sức cạnh tranh. Hệ quả là PNJ mất đi một lượng lớn khách hàng xuất khẩu trong thời gian dài.

Chuẩn bị nhà máy mới, nhắm lại thị trường quốc tế

Hiện doanh nghiệp chỉ còn duy trì một số ít đối tác, chủ yếu nhờ các dòng sản phẩm có tính nghệ thuật và độ tinh xảo cao, nơi khách hàng chấp nhận mức giá vàng cao để đổi lấy giá trị chế tác. Dù vậy, quy mô không còn lớn như trước.

Trong bối cảnh kỳ vọng điều kiện nguyên liệu có thể cải thiện trong thời gian tới, bà Dung cho biết PNJ sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu theo hướng mạnh mẽ hơn. "Việc này không nhanh nhưng có tiềm năng", bà Dung nhấn mạnh.

Song song đó, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh chiến lược sản phẩm. Theo lãnh đạo PNJ, dư địa quốc tế đối với các mặt hàng không sử dụng vàng còn rất lớn, và đây sẽ là hướng đi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào thị trường xuất khẩu.

Để chuẩn bị cho chiến lược này, PNJ đã lên kế hoạch phát triển nhà máy mới trong 3 năm qua, phục vụ riêng cho các ngành hàng xuất khẩu, đặc biệt là nhóm sản phẩm trang sức mỹ nghệ không sử dụng vàng. Tuy nhiên, dự án vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục pháp lý và chưa thể triển khai ngay.

"Khi hoàn thiện được nền tảng sản xuất, chúng tôi sẽ có điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xuất khẩu", lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh.

PNJ cũng thừa nhận đây là mục tiêu lớn nhưng không dễ thực hiện do ngành trang sức mang tính bản địa cao. Trước mắt, doanh nghiệp đang làm việc với một đối tác quốc tế để thử nghiệm mô hình đặt quầy hàng (kiosk), từng bước thăm dò và tiếp cận thị trường.

Cách PNJ chủ động nguồn cung

Chia sẻ về bối cảnh giá vàng tăng cao và nguồn cung khan hiếm thời gian qua, ông Lê Trí Thông, Phó chủ tịch HĐQT PNJ cho biết doanh nghiệp đã chủ động triển khai chiến lược thu mua vàng qua hệ thống bán lẻ, bao gồm cả các sản phẩm không do PNJ sản xuất, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào.

Trước biến động giá lớn, PNJ cũng đã chuyển từ cơ chế mua theo tỷ lệ phần trăm sang định giá theo mặt bằng thị trường, qua đó đảm bảo lợi ích cho khách hàng và giảm thiểu rủi ro chi phí.

Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh tái chế vàng từ hàng tồn kho, kết hợp công nghệ chế tác để tạo ra các sản phẩm nhẹ hơn, mỏng hơn, phù hợp thị hiếu. Giải pháp này không chỉ cải thiện chất lượng tồn kho mà còn giúp PNJ duy trì các dòng sản phẩm quà tặng ở phân khúc 6-8 triệu đồng, bất chấp giá vàng tăng mạnh.

Tuy nhiên, ông Thông thừa nhận việc tái chế làm gia tăng chi phí so với sử dụng nguyên liệu mới, do đó chỉ phù hợp trong bối cảnh giá vàng ở mức cao để có thể bù đắp chi phí.

Ngoài bài toán nguyên liệu, PNJ còn làm chủ công nghệ sản xuất khuôn tại xưởng cơ khí nội bộ, giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường xuống còn 3-15 ngày. Sự linh hoạt này cho phép doanh nghiệp phản ứng nhanh với nhu cầu và góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong quý I.

Nhờ đó, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 17.245 tỷ đồng trong quý I, tăng gần 80% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng , tăng hơn gấp đôi.

Doanh nghiệp cho biết nhu cầu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất hiện dưới 500 kg mỗi tháng, tùy thời điểm. Do đó, bên cạnh nguồn vàng trong nước, PNJ luôn mong muốn được nhập khẩu vàng và khẳng định đã sẵn sàng đầy đủ điều kiện về kinh doanh, kỹ thuật và quy trình để triển khai ngay khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoặc phân bổ hạn ngạch.

Dù dự báo kinh tế năm 2026 còn nhiều thách thức, PNJ vẫn đặt mục tiêu doanh thu 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng , lần lượt tăng 37% và 21% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

PNJ LÊN KẾ HOẠCH LÃI KỶ LỤC KQKD theo quý của PNJ. Dữ liệu: PNJ. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH 2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 17001 17511 19547 33876 33137 37823 34976 48660 Lãi ròng

1194 1069 1029 1811 1971 2113 2828 3409

Tổng giám đốc Phan Quốc Công cho biết đây là mục tiêu mà doanh nghiệp quyết tâm đạt được, trong đó tốc độ tăng doanh thu dự kiến cao hơn lợi nhuận do doanh nghiệp đang đẩy mạnh các mảng kinh doanh mới, kéo theo sự thay đổi trong cơ cấu lợi nhuận.

Về dài hạn, ban lãnh đạo cho biết động lực tăng trưởng sẽ tiếp tục đến từ mở rộng mạng lưới bán lẻ và khai thác sâu hơn nhu cầu khách hàng. PNJ đồng thời nâng cao năng lực thiết kế, quản trị chuỗi cung ứng và xây dựng chính sách thu mua linh hoạt để đảm bảo nguồn nguyên liệu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tập trung hoàn thiện hệ sinh thái lifestyle với nhiều mảng kinh doanh mới nhằm tiếp cận đa dạng tệp khách hàng, đồng thời nghiên cứu mở rộng sang các dịch vụ tài chính và giải pháp tài sản.

Trong tầm nhìn 5 năm, ông Công cho rằng PNJ sẽ tiếp tục định vị trở thành tập đoàn bán lẻ đa định dạng trong lĩnh vực phong cách sống, với bán lẻ trang sức vẫn là trụ cột, đồng thời mở rộng các công ty con và danh mục sản phẩm - dịch vụ để khai thác tối đa dư địa tăng trưởng.