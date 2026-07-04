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Thể thao World Cup 2026

Australia 1-1 Ai Cập: Bàn phản lưới nghiệt ngã

  • Thứ bảy, 4/7/2026 00:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 4/7, Ai Cập dẫn trước nhưng lại bị Australia gỡ hòa sau một pha phản lưới của Mohamed Hany. Hai đội sẽ kéo nhau vào loạt luân lưu.

Đây là dấu mốc quan trọng khi Australia mới chỉ có hai lần vượt qua vòng bảng, còn Ai Cập lần đầu tiên nếm trải không khí vòng loại trực tiếp kể từ năm 1934.

Đại diện châu Phi bước vào trận đấu với tâm thế tự tin nhờ thành tích bất bại tại bảng G có sự góp mặt của Bỉ, New Zealand và Iran. Huấn luyện viên Hossam Hassan xây dựng một lối chơi phòng ngự phản công thực dụng và cực kỳ khó bị xuyên thủng.

Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của "The Pharaohs" đang bị đặt dấu hỏi lớn khi ngôi sao số một Mohamed Salah bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương gân kheo. Bên cạnh đó, hàng thủ Ai Cập cũng đối mặt với khủng hoảng nhân sự khi Ahmed Fatouh chắc chắn vắng mặt, còn Abdelmonem vẫn chưa rõ thể trạng.

Phía bên kia chiến tuyến, "Socceroos" cho thấy sự ngoan cường dưới thời Tony Popovic. Dù thiếu vắng Jacob Italiano và Matthew Leckie, đội tuyển xứ chuột túi vẫn sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng từ cú sút đối phương (xGA) thấp thứ hai giải đấu, chỉ sau Tây Ban Nha.

Thách thức lớn nhất của Australia nằm ở hàng công khi đại diện châu Á mới chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 3 trận vòng bảng. Mọi kỳ vọng về đột biến đang đổ dồn vào Nestory Irankunda.

Với tính chất quan trọng của một trận loại trực tiếp và phong cách thực dụng của hai huấn luyện viên, trận đấu dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ và ít bàn thắng. Sự tỏa sáng của các cá nhân như Marmoush bên phía Ai Cập hoặc Irankunda bên phía Australia sẽ là chìa khóa định đoạt kết quả.

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