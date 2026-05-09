Aubameyang dùng bình chữa cháy xịt vào quan chức Marseille

  • Thứ bảy, 9/5/2026 18:04 (GMT+7)
Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang quậy phá và bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu của Marseille trận gặp Le Havre ở vòng 33 Ligue 1 vào ngày 11/5.

Aubameyang có hành vi gây sốc.

Theo L'Equipe, quyết định kỷ luật được ban lãnh đạo đưa ra sau sự cố tại trung tâm huấn luyện Robert Louis-Dreyfus. Đại diện Ligue 1 yêu cầu toàn đội ăn ở tập trung tại đại bản doanh nhằm chấn chỉnh phong độ thi đấu. Tuy nhiên, Aubameyang cùng nhóm 10 đồng đội tổ chức tiệc tự phát vào đêm 8/5.

Cựu đội trưởng Arsenal bị báo cáo sử dụng bình chữa cháy phun vào ông Bob Tahri, khiến đồ dùng cá nhân của vị này bị hư hại. Tahri là cựu VĐV điền kinh, hiện đảm nhiệm vai trò đại diện cho Giám đốc Thể thao của CLB và được giao nhiệm vụ giám sát lệnh giới nghiêm đối với các cầu thủ.

Sau khi sự việc xảy ra, ông báo cáo hành vi thiếu kỷ luật tới cấp quản lý, khiến chân sút người Gabon dính án phạt. Aubameyang gửi lời xin lỗi trực tiếp tới ông Tahri với lý do chỉ muốn khuấy động bầu không khí.

Dù vậy, hành động của Aubameyang bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp trong bối cảnh đội bóng đang cần sự tập trung cao độ. Báo chí Pháp mô tả khung cảnh trung tâm huấn luyện Robert Louis-Dreyfus giống như một trại hè thay vì môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Marseille đang trải qua chuỗi kết quả thiếu ổn định trên sân cỏ. Đội bóng thành phố cảng chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất tại Ligue 1 kể từ ngày 13/03. Họ rơi xuống vị trí thứ 7, qua đó đánh mất cơ hội dự Champions League mùa tới.

Huy Trưởng

