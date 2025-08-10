Âu Dương Na Na cắt sạch tóc, xuất hiện với vẻ ngoài kỳ lạ

Âu Dương Na Na gây chú ý với mái tóc ngắn ngang tai, khác hẳn hình ảnh dịu dàng trước đây. Diện mạo mới nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Theo China Times, Âu Dương Na Na mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác lạ.

Trong loạt ảnh đăng trên Weibo, cô từ bỏ mái tóc dài quen thuộc để cắt ngắn ngang tai, tỉa nhiều lớp và tạo độ rối tự nhiên. Phần mái thả trên trán mang lại vẻ cá tính, nổi loạn. Trước đó, Âu Dương Na Na vốn nổi tiếng với hình ảnh dịu dàng, nữ tính.

Từ khi bước sang tuổi 25, Âu Dương Na Na liên tục thử nghiệm phong cách mới, thoát khỏi hình ảnh “nữ thần tóc dài” để hướng tới vẻ ngoài trưởng thành và táo bạo hơn. Trước đó, cô từng gây ấn tượng với phong cách trang điểm mắt xanh băng giá trong một buổi chụp tạp chí, khiến fan không nhận ra.

Vẻ ngoài khác lạ của Âu Dương Na Na. Ảnh: China Times.

Hình ảnh mới khiến người hâm mộ bất ngờ, để lại bình luận khen ngợi như: “phong cách mới”, “mái tóc ngắn tràn đầy năng lượng”, “kiểu tóc quá ngầu”, đồng thời không ít người đặt câu hỏi liệu đây là tóc thật hay tóc giả phục vụ chụp hình.

Gần đây, Âu Dương Na Na cũng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc khi xuất hiện tin đồn “sống thử” với tay trống An Vũ. Từ khóa “Âu Dương Na Na nghi sống chung với An Vũ” nhanh chóng leo lên vị trí số một tìm kiếm trên Weibo.

Trước An Vũ, Âu Dương Na Na từng vướng tin sống thử với diễn viên Trạch Tử Lộ. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng từng bị đồn hẹn hò với Phạm Thừa Thừa, Trần Vỹ Đình… dù chưa lần nào công khai xác nhận. Việc liên tục dính tin đồn tình cảm với bạn diễn, cùng những hình ảnh đời tư bị ghi lại, khiến cô nhiều lần trở thành đề tài bàn tán và bị nhận xét là có đời sống tình cảm phức tạp.

Âu Dương Na Na sinh năm 2000 tại Đài Bắc, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô bắt đầu học nhạc từ nhỏ, nổi bật với khả năng chơi cello và từng đoạt giải nhất vào năm 2011.

Bên cạnh âm nhạc, Âu Dương Na Na còn hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2014 và từng tham gia các dự án như Beijing Love Story, To the Fore, Bleeding Steel, Secret Fruit, The Great Ruler... Âu Dương Na Na được xếp vào nhóm "tiểu hoa đán" thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ.