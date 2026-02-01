Atletico khủng hoảng toàn diện

Cuộc khủng hoảng của Atletico Madrid không chỉ dừng lại trên sân cỏ, mà lan sang cả ban lãnh đạo khi HLV Diego Simeone có nguy cơ rời đi vào cuối mùa.

Khủng hoảng của Atletico không chỉ là kết quả kém trên sân mà còn từ quản lý nội bộ.

Rạng sáng 1/2, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha có trận hòa 0-0 trên sân Levante ở vòng 22 La Liga, đánh dấu màn trình diễn tệ nhất mùa giải. Chỉ trong vòng ba ngày, Atletico Madrid thua Bodo/Glimt và không thể đánh bại Levante, hai đội bóng bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều.

Trước Levante (đội xếp thứ 19), Atletico gần như không tạo cơ hội rõ nét, chủ yếu dựa vào tình huống cố định, và không thể vượt qua hàng thủ đối phương dù tung vào sân nhiều trụ cột như Julian Alvarez, Koke hay David Hancko.

Đây là bước lùi nghiêm trọng với CLB thành Madrid trong nỗ lực bám đuổi cuộc đua vô địch La Liga. Họ kém đội dẫn đầu Barcelona 10 điểm. Ở Champions League, Atletico phải chơi loạt trận play-off với Club Brugge sau khi đá tệ ở giai đoạn phân hạng.

Atletico gần như không tạo được cơ hội nào đáng kể ở hai trận đấu vừa qua. HLV Diego Simeone đang chịu áp lực lớn, thậm chí có tin đồn ông rời đi vào cuối mùa. Khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa sắp đóng cửa, Simeone vẫn chờ đợi các tân binh, trong khi ban lãnh đạo lại kỳ vọng ông vực dậy đội bóng.

Chấn thương nghiêm trọng của Alexander Sorloth (chấn thương não) và chấn thương cơ của Pablo Barrios, cộng thêm sự vắng mặt của Giuliano Simeone và Antoine Griezmann, càng làm tăng cảm giác bất lực cả về chuyên môn lẫn điều hành.

Simeone cân nhắc rời Atletico.

Mâu thuẫn nội bộ càng làm tình hình tồi tệ. HLV Simeone liên tục công khai kêu gọi bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, nhưng Giám đốc Thể thao Mateu Alemany và CEO Miguel Angel Gil gần như không hành động, chỉ bán cầu thủ (Galan, Gallagher, Raspadori) mà không mua về.

Simeone từng mỉa mai ý tưởng dùng cầu thủ trẻ thay thế, trong khi ban lãnh đạo dường như chỉ phản ứng khi khủng hoảng toàn diện xảy ra. Điều này dẫn đến "cuộc chiến" Simeone-Alemany, gây tổn hại lớn cho vị trí của "Cholo" và tinh thần đội bóng.

Tương lai của Simeone lúc này là dấu hỏi lớn. HLV người Argentina dẫn dắt Atletico từ tháng 12/2011 và còn hợp đồng đến 2027.

Nhiều nguồn tin cho biết CLB đang lập kế hoạch tìm người thay thế, xem xét sa thải Simeone nếu Atletico kết thúc mùa giải 2025/26 tệ hại.

Bản thân HLV Simeone cũng vài lần úp mở việc rời đi vì cảm thấy cần môi trường mới để cạnh tranh, đồng thời mệt mỏi vì làm việc ở Atletico Madrid sau 15 năm. Những kết quả kém hiện tại có thể là giọt nước tràn ly giữa đôi bên.

