Aston Villa tệ chưa từng thấy

  • Chủ nhật, 14/9/2025 11:00 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Trận hòa 0-0 trước Everton ở vòng 4 Premier League hôm 13/9 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, Aston Villa không ghi bàn trong 4 trận mở màn mùa giải.

Trận đấu tại Goodison Park chứng kiến sự bất lực của hàng công Villa.

Thống kê từ Opta cũng chỉ ra rằng Aston Villa là CLB duy nhất trong số hơn 164 đội thuộc 7 hạng đấu hàng đầu nước Anh, chưa ghi được bàn thắng nào ở mùa giải 2025/26. Trận hòa không bàn thắng với Everton tại Goodison Park kéo dài chuỗi trận tịt ngòi của họ từ đầu mùa, khắc sâu một kỷ lục đáng buồn trong lịch sử 151 năm của câu lạc bộ.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Unai Emery, Aston Villa bước vào mùa giải với kỳ vọng lớn sau khi kết thúc ở vị trí thứ 6 tại Premier League mùa trước. Tuy nhiên, khởi đầu mùa 2025/26 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Trước trận hòa 0-0 với Everton, Aston Villa nhận hai thất bại trước Crystal Palace (0-3) và Brentford (0-1), và hòa Newcastle (0-0). Sự thiếu hiệu quả trước khung thành đối phương đang khiến Aston Villa gặp nguy ngay từ đầu mùa.

Bản hợp đồng bom tấn mùa hè, Evan Guessand (từ Nice với giá khoảng 30 triệu euro), được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn mới. Song, anh chưa để lại dấu ấn tại Premier League. HLV Emery thời gian tới cũng có thể kỳ vọng Jadon Sancho sẽ giải quyết bài toán hàng công của CLB.

Sau 4 vòng, Aston Villa hiện xếp thứ 19 trên BXH với chỉ 2 điểm sau 4 trận, chỉ đứng trên Wolves, đội chưa giành được điểm nào.

Messi thành 'tội đồ' của Inter Miami

Sáng 14/9, Inter Miami chơi bạc nhược khi để thua Charlotte 0-3 ở trận đấu thuộc vòng 30 giải Nhà Nghề Mỹ (MLS).

2 giờ trước

De Gea cứu thua không tưởng

Rạng sáng 14/9, dù Fiorentina để Napoli đánh bại 1-3 ở vòng 3 Serie A, thủ môn David De Gea vẫn có màn trình diễn đáng nhớ.

4 giờ trước

Tường Linh

Aston Villa Everton Crystal Palace Premier League

