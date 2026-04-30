Ashley Young giải nghệ

Trưa 30/4, Ashley Young thông báo giải nghệ vào cuối mùa giải này, khép lại hành trình thi đấu kéo dài 23 năm ở tuổi 40.

Hậu vệ kỳ cựu hiện khoác áo Ipswich Town, nhưng không còn ra sân kể từ tháng 1 do vấn đề ở hông. Trong thông điệp đầy xúc động, Young cho biết đến lúc nói lời chia tay với sự nghiệp mà anh gọi là "giấc mơ kéo dài hơn 2 thập kỷ".

"Tôi tự hào và may mắn với những gì đạt được. Không phải lúc nào bạn cũng có thời gian nhìn lại khi còn thi đấu, nhưng tôi thật sự sống trọn giấc mơ suốt 23 năm qua", Young chia sẻ. Anh cho biết sẽ dành thời gian cân nhắc bước đi tiếp theo, nhưng trước mắt vẫn tập trung hoàn toàn vào mục tiêu cuối cùng cùng đội bóng.

Ipswich Town hiện đứng thứ 2 tại Championship và có cơ hội lớn trở lại Premier League. Chỉ cần thắng Queens Park Rangers trên sân nhà vào ngày 2/5, họ sẽ giành quyền thăng hạng trực tiếp. Nếu Millwall và Middlesbrough hòa hoặc thua, Ipswich Town không cần thắng Queens Park Rangers cũng đạt được mục tiêu.

HLV trưởng Kieran McKenna cho hay: "Sự nghiệp của Ashley nói lên tất cả. Làm việc cùng cậu ấy, từ Manchester United đến Ipswich mùa này, là vinh dự lớn. Tinh thần chuyên nghiệp, sự cạnh tranh và chất lượng mà cậu ấy mang lại có ảnh hưởng rất lớn tới tập thể".

Young sở hữu sự nghiệp bền bỉ trong màu áo Aston Villa, MU, Inter Milan hay Everton. Anh từng giành nhiều danh hiệu lớn gồm Premier League và Europa League, đồng thời là mẫu cầu thủ đa năng hiếm có khi có thể chơi tốt ở cả 2 cánh, từ tiền vệ đến hậu vệ. Ở cấp độ quốc tế, Young cũng có hơn 30 lần khoác áo tuyển Anh.