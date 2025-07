Arshavin khác lạ

Hình ảnh Arshavin điềm đạm đang nâng một ly bia lớn gây bất ngờ. Ở tuổi 44, cựu tuyển thủ Nga vẫn sở hữu gương mặt "rất trẻ thơ". Không nhiều người nhận ra đây là tài năng từng một thời "làm mưa làm gió" tại vòng chung kết Euro 2008, và cũng lắm tật xấu.

Arshavin giải nghệ năm 2018, nhưng vẫn gắn bó với bóng đá khi đảm nhận vai trò hành chính tại Zenit từ năm 2019. Sau đó, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Phát triển thể thao, trước khi trở thành thành viên ban điều hành câu lạc bộ vào mùa hè 2023.

Thời còn thi đấu, Arshavin được xem là tài năng thiên bẩm của bóng đá Nga. Tuy vậy, anh mãi không thể vươn tới đỉnh cao bởi sự lười nhác và thiếu quyết tâm.

Người hâm mộ nhớ tới Arshavin nhiều nhất là thời gian khoác áo Arsenal từ 2008-2013. Mùa 2008/09, cựu tiền vệ người Nga từng có màn trình diễn "thần thánh" trước Liverpool vào tháng 4/2009. Đó là trận đấu anh ghi được 4 bàn.

Tại vòng chung kết Euro 2008, đội tuyển Nga vào tới trận bán kết, và Arshavin cũng chơi rất hay. Sau giải đấu, Arshavin là mục tiêu chuyển nhượng của một loạt đội bóng lớn.

Arsenalchiến thắng khi đồng ý trả 15 triệu bảng cho Zenit để đổi lấy Arshavin. Trong giai đoạn 2 mùa giải 2008/09, Arshavin chơi 12 trận và ghi 6 bàn tại Premier League, giúp Arsenal cán đích ở vị trí thứ 4.

