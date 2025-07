Arsenal chơi lớn với Gyokeres

"Pháo thủ" đã chạm tới bán kết Champions League 2024/25 và chỉ chịu dừng bước trước Paris Saint-Germain - đội sau đó lên ngôi vô địch. Thành công ấy đáng ghi nhận, nhưng với tham vọng lật đổ đế chế Manchester City, Liverpool, “Pháo thủ” cần một mảnh ghép đắt giá và quyết liệt hơn, đặc biệt ở vị trí trung phong - điểm yếu tồn tại kể từ khi Aubameyang và Lacazette ra đi năm 2022.

Hai cái tên lọt vào tầm ngắm là Viktor Gyokeres và Benjamin Sesko. Nhưng mọi dấu hiệu cho thấy Arsenal chọn Gyokeres, tiền đạo người Thụy Điển đang thi đấu cho Sporting CP, như lời khẳng định cho sự dứt khoát trong tham vọng chinh phục ngôi vương.

Gyokeres, 27 tuổi, tạo nên cơn địa chấn tại Bồ Đào Nha kể từ khi rời Coventry City để gia nhập Sporting vào mùa hè 2023. Chỉ trong hai mùa giải, anh ghi tới 68 và 65 bàn - con số khủng khiếp với hiệu suất hơn một bàn mỗi trận tại Primeira Liga.

Tỷ lệ dứt điểm chính xác đạt 54,6%, chuyển hóa 61% cơ hội lớn, và vượt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) tới +14,4 - một thống kê phản ánh rõ sự lạnh lùng và hiệu quả trước khung thành.

Riêng tại Champions League mùa 2024/25, Gyokeres duy trì hiệu suất 2,9 cú sút mỗi trận, trong đó 1,7 lần trúng đích, đạt tỷ lệ chuyển hóa 31,58% và ghi trung bình 0,9 bàn/trận. Anh cũng có 1,2 pha đi bóng thành công và giành 1,7 pha phạm lỗi mỗi trận, thể hiện khả năng gây áp lực và tạo đột biến trong vòng cấm.

Dù có 17 bàn thắng đến từ chấm phạt đền (tỷ lệ thành công 100%), ngay cả khi loại bỏ số này, Gyokeres vẫn nằm trong nhóm tiền đạo hiệu quả nhất châu Âu.

Benjamin Sesko, 22 tuổi, đang chơi cho RB Leipzig. Anh gia nhập Bundesliga cùng thời điểm Gyokeres đến Bồ Đào Nha và ghi 27 bàn sau gần 2 mùa. Dù thi đấu ít hơn gần 2.000 phút, Sesko cũng vượt chỉ số xG tới +9,6 và đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội lớn 45%, kém 16% so với Gyokeres.

Ở Champions League mùa qua, Sesko tung ra 2,6 cú sút mỗi trận (1,6 trúng đích), ghi 0,7 bàn/trận, thắng 53,85% tranh chấp bóng bổng, và có 4,2 lần chạm bóng trong vòng cấm - thấp hơn hẳn so với 6,4 lần của Gyökeres.

Sesko là mẫu trung phong tiềm năng với chiều cao, khả năng chơi bóng dài và làm tường. Anh thắng trung bình 2,5 pha không chiến/90 phút, nhỉnh hơn Gyokeres (1,6 lần), với tỷ lệ thắng 57% so với 49% của đối thủ.

Nhưng ở môi trường Arsenal, nơi lối chơi xoay quanh kiểm soát bóng và phá vỡ khối phòng ngự dày đặc, Gyokeres - người hoạt động linh hoạt cả trong và ngoài vòng cấm - lại là phương án tối ưu hơn.

HLV Mikel Arteta xây dựng Arsenal trở thành đội bóng kiểm soát thế trận và luân chuyển bóng với nhịp độ chậm, ưu tiên sự chắc chắn. Vấn đề lớn nhất của họ chính là khả năng tận dụng khoảng trống trung tâm và tạo ra áp lực liên tục trong vòng cấm đối phương.

Gyokeres mang đến điều mà Arsenal thiếu: một trung phong toàn diện. Anh không chỉ là “sát thủ” trong vòng cấm mà còn giỏi lùi sâu, kéo giãn hàng thủ và tạo không gian cho những Bukayo Saka hay Gabriel Martinelli khai thác.

Khả năng di chuyển chéo từ biên trái vào trung lộ, cùng kỹ năng dẫn bóng dài và tốc độ bứt phá, biến Gyokeres thành một “cỗ máy tấn công đa năng” - điều mà Arsenal chưa từng có kể từ thời Thierry Henry.

Sau ba mùa liên tiếp “chỉ về nhì”, sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo và người hâm mộ đang cạn dần. Một tiền đạo như Gyokeres, ở độ chín của sự nghiệp và sẵn sàng tỏa sáng ngay lập tức, phù hợp với mục tiêu ngắn hạn: giành chức vô địch Premier League và tiến xa ở Champions League.

Ngược lại, Sesko cần thêm thời gian hoàn thiện, và Arsenal không muốn lặp lại những mùa giải “chờ đợi tiềm năng nở rộ” trong khi City của Pep Guardiola vẫn thống trị.

Quyết định nhắm Viktor Gyokeres thay vì Benjamin Sesko là một bước đi táo bạo nhưng đầy toan tính của Arsenal. Họ cần một người đủ bản lĩnh gánh vác hàng công ngay lập tức, không phải một dự án dài hạn.

Với những con số thống kê ấn tượng và phong cách phù hợp triết lý Arteta, Gyokeres dường như là mảnh ghép hoàn hảo cho giấc mơ xưng vương của “Pháo thủ”. Thương vụ giờ đã gần hoàn tất, Arsenal không chỉ nâng cấp sức mạnh hàng công, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng: họ sẵn sàng kết thúc thời kỳ chờ đợi danh hiệu lớn nhất nước Anh.

