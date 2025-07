'Thần đồng' Arsenal gây sốt với màn trình diễn chững chạc ở tuổi 15

Tài năng 15 tuổi, người vẫn còn chưa thi xong GCSE, đã có những phút thi đấu ấn tượng trong trận giao hữu trên đất châu Á.

Dowman từng đi vào lịch sử hồi tháng 12 năm ngoái khi trở thành cầu thủ trẻ nhất góp mặt tại Premier League 2 ở tuổi 14. Vì quy định độ tuổi, anh không thể thi đấu cho đội một mùa trước, nhưng HLV Mikel Arteta sớm nhận thấy tiềm năng đặc biệt và trao cơ hội cho cậu ở giai đoạn tiền mùa giải năm nay.

Trong trận gặp AC Milan hôm 23/7, Dowman được tung vào sân ở phút 65, thay cho Bukayo Saka. Ngay lập tức, “thần đồng” này để lại dấu ấn bằng cú sút chìm chệch cột dọc chỉ trong vài phút đầu góp mặt. Anh thi đấu tự tin, di chuyển thông minh và thậm chí còn ghi bàn từ chấm phạt đền.

Mạng xã hội bùng nổ với những lời khen dành cho Dowman: “15 tuổi mà chơi bóng tự tin đến mức này đúng là không tưởng”, một người hâm mộ viết. Người khác khẳng định: “Tôi đã thấy đủ để tin rằng Arsenal đang sở hữu sản phẩm học viện xuất sắc nhất nước Anh”.

Một bình luận khác nhấn mạnh: “Dowman ra sân không hề lo sợ, liên tục di chuyển vào trung lộ và luôn sẵn sàng nhận bóng. Sức mạnh, sự dẻo dai của cậu ấy ở tuổi này là điều đáng kinh ngạc”.

Không chỉ fan, ngay cả Declan Rice cũng từng dành lời khen có cánh cho đồng đội trẻ. Hồi tháng 3, Rice khẳng định trên BBC Radio 5 Live: “Max là cầu thủ 15 tuổi hay nhất nước Anh. Cậu ấy còn chặng đường dài phía trước, nhưng với tài năng thiên phú và nền tảng gia đình vững chắc, Dowman thật sự rất đặc biệt”.

Với màn trình diễn chững chạc trước một đối thủ tầm cỡ như AC Milan, Max Dowman cho thấy mình không chỉ là “viên ngọc thô” mà còn sẵn sàng cạnh tranh cơ hội ở đội một ngay trong mùa giải 2025/26.

